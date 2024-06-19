Путинских министров изрядно "опустили" в КНДР: унижение попало на видео

У Северной Кореи свои правила дипломатии

Российскую делегацию кремлевских министров, вместе с Путиным приехавших в КНДР во вторник, 18 июня, выгнал из зала заседаний северокорейский чиновник. Инцидент попал в прямую трансляцию, проводимую СМИ Северной Кореи.

Видео было опубликовано в нескольких российских пабликах. Отмечается, что министров РФ, в частности Лаврова и Белоусова, выгнали из-за того, что они зашли в зал заседаний раньше северокорейского лидера Ким Чен Ин.

"Первым в зал входит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он охает от усталости, садится за стол, после чего сетует, что чем-то запачкался. Рядом с Лавровым садится за стол первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Виталий Савельев .На кадрах трансляции также заметны вице-премьер РФ Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роскосмоса Юрий Борисов", — говорится в сообщении.

"Выйдите в холл", — вскоре командует российским министром находящийся за кадром северокорейский чиновник.

"А зачем мы сюда зашли? Вы бы сразу предупредили…", — недоумевает российский чиновник.

"Сначала войдет наш руководитель", — объясняет северокорейский чиновник.

На этих словах трансляция прерывается, после чего идут кадры пустого зала заседаний, где чуть позже начнутся российско-корейские переговоры в расширенном составе во главе с Владимиром Путиным и Ким Чен Ином, о главных заявлениях которых мы писали в отдельном материале: Похвалили друг друга и подписали "мощный договор": главные заявления Ким Чен Ина и Путина на встрече в КНДР