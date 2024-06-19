Путин заявил, что КНДР будет защищать Россию, и пригрозил Западу

Ким Чен Ын назвал Путина "самым дорогим другом корейского народа"

В ходе визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", — заявил Путин, чьи слова цитирует "Интерфакс".

Кремлевский диктатор заявил, что РФ не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР. В этой связи он упомянул "коварный Запад"

"Обращаю внимание на заявления Запада о поставке Украине F-16 и дальнобойных вооружений для ударов по территории России. Российская Федерация в этой связи не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в рамках подписанного документа", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это "не только заявление, это уже происходит". Глава страны агрессора лицемерно добавил, что "все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне против Украины. Он заявил, что КНДР выражает "полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции в Украине (так в РФ называют войну против Украины).