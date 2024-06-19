Похвалили друг друга и подписали "мощный договор": главные заявления Ким Чен Ына и Путина на встрече в КНДР

Их общение в формате тет-а-тет продолжалось около двух часов

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Северной Корее. В его рамках состоялись российско-северокорейские переговоры, по результатам которых был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и оба диктатора сделали ряд заявлений.

"Телеграф" собрал самые резонансные из них. По результатам общения был подписан новый договор о сотрудничестве между странами.

Что сказал Путин

Глава Кремля заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный РФ и КНДР, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", — сказал российский лидер.

Он добавил, что Москва не исключает для себя возможности военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным договором. Путин также упомянул поставки западного оружия Украине с возможностью наносить удары по объектам на территории РФ.

"И Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не примелют язык шантажа и диктата", — заявил российский диктатор.

Глава Кремля отметил, что Москва и Пхеньян продолжат противодействовать практике "санкционного удушения". Он заявил, что санкции якобы являются инструментом, который Запад использует "для сохранения гегемонии".

Путин подчеркнул, что Россия категорически не приемлет попытки возложить на КНДР ответственность за осложнение обстановки в мире. По его словам, "запущенный США режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен".

"Россия и КНДР последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства", — сказал он

Что сказал Ким Чен Ын

Лидер КНДР назвал РФ самым честным другом и соратником для КНДР, а Путина — самым дорогим другом корейского народа. Он назвал подписанный договор "самым мощным" и заявил, что КНДР поддерживает войну России против Украины.

"Правительство Северной Кореи оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции в Украине (так в РФ называют войну против Украины, — ред.) для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", — сказал глава КНДР.

По его словам, договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предполагает развитие сотрудничества в сферах экономики, политики и военного дела. Ким Чен Ын подчеркнул, что заключенный договор между Москвой и Пхеньяном "носит миролюбивый и оборонительный характер, ускорит создание нового многополярного мира". В то же время он предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере военного дела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на встрече Путина с Ким Чен Ыном заметили украинский флаг. На его фоне происходило рукопожатие двух диктаторов.