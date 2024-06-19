Путінських міністрів неабияк "опустили" у КНДР: приниження потрапило на відео

У Північної Кореї свої правила дипломатії

Російську делегацію кремлівських міністрів, які разом із Путіним приїхали у КНДР у вівторок, 18 червня, вигнав з зали засідань північнокорейський чиновник. Інцидент потрапив у пряму трансляцію, яку проводили ЗМІ Північної Кореї.

Відео опублікували у кількох російських пабліках. Зазначається, що міністрів РФ, зокрема Лаврова та Бєлоусова, вигнали через те, що вони зайшли до залу засідань раніше, ніж північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

"Першим до зали входить міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він охає від втоми, сідає за стіл, після чого нарікає, що чимось забруднився. Поруч із Лавровим сідає за стіл перший віце-прем'єр Денис Мантуров та віце-прем'єр Віталій Савельєв. На кадрах трансляції також помітні віце-прем'єр РФ Олександр Новак, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко та голова Роскосмосу Юрій Борисов", — йдеться в повідомленні.

"Вийдіть у хол", — незабаром командує російським міністрам північнокорейський чиновник, який перебуває за кадром.

"А навіщо ми сюди зайшли? Ви б відразу попередили…", — дивується у відповідь російський чиновник.

"Спочатку увійде наш керівник", — пояснює північнокорейський чиновник.

На цих словах трансляція переривається, після чого йдуть кадри порожньої зали засідань, де трохи пізніше розпочнуться російсько-корейські переговори в розширеному складі на чолі з Володимиром Путіним і Кім Чен Ином, про головні заяви яких ми писали в окремому матеріалі: Похвалили один одного і підписали "потужний договір": головні заяви Кім Чен Ина та Путіна на зустрічі в КНДР