Повлияет не только на текущую войну: в НАТО рассказали, как Китай помогает РФ воевать против Украины

В НАТО рассказали, какую помощь Китай предоставляет России в войне против Украины

В НАТО пока не видят, чтобы Китай предоставлял летальную помощь России для войны против Украины. Однако там не отрицают, что помощь Пекина позволяет Кремлю продолжать боевые действия.

Об этом рассказал высокопоставленный чиновник Альянса на полях саммита в Вашингтоне, сообщает корреспондентка "Телеграфа". Представитель НАТО напомнил, что Россия получает помощь и от других стран.

"В настоящий момент мы не видим, чтобы Китай предоставлял напрямую летальное вооружение России, но мы продолжаем наблюдать, как Китай предоставляет компоненты, критически важные не только для беспилотников и ракет, но и для российской оборонной промышленности. Это в конечном итоге влияет не только на текущий конфликт, но и имеет долгосрочное влияние на временные промежутки военного восстановления России после окончания войны", — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Он подчеркнул, что для поддержания высоких темпов наступательных операций, Москва должна получать оружие и боеприпасы из других стран. Оружейными донорами для нее уже являются Иран и Северная Корея.

Как сообщалось ранее, в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в 2023 году 90% импортированной в Россию микроэлектроники поступило из Китая. Эти компоненты являются ключевыми для производства дальнобойных ракет.