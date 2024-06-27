Китайский нейтралитет на самом деле ничего не стоит, Пекин лжет

Китай не занимает в войне против Украины нейтральную позицию, как заявляет Пекин. На самом деле, Китай в войне избрал сторону российского диктатора Владимира Путина, которому помогает.

Об этом заявил посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс, сообщает Sky News. По словам Бернса, китайский так называемый "нейтралитет" ничего не стоит: Китай предоставляет российским террористам ряд технологий и поддерживает с РФ прочные торговые связи.

"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для усиления и укрепления оборонной промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны. Китай не является нейтральным, но фактически встал на сторону России в этой войне", – сказал посол.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия продолжает получать помощь от Китая, что позволяет ей продолжать войну на Украине. Эта поддержка хоть и не включает в себя оружие, но позволяет поддерживать нужный уровень его производства.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в подрыве Глобального саммита мира и помощи России. Он заявил, что Украина не принимает никаких альтернативных "саммитов мира", которые предлагают в Пекине. Кроме того, чем дольше Китай будет сотрудничать с РФ и помогать ей в войне, тем хуже для всего мира.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Китай сыграл ключевую роль в войне России против Украины, считает генсек НАТО. Несмотря на публичные заявления, страна за прошлый год 90% импортированной микроэлектроники поступило в РФ из Китая.