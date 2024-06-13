Столтенберг: Китай сыграл ключевую роль в руссийско-украинской войне

Генсек подчеркнул, что электронное оборудование является ключевым для производства разных типов вооружений

Помощь Китая играет ключевую роль в войне России против Украины. За прошлый год 90% импортированной РФ микроэлектроники поступило из Китая.

Об этом в Брюсселе перед двухдневной встречей министров обороны стран-членов Североатлантического Альянса заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что электронное оборудование является ключевым для производства разных типов вооружений. Исходя из этого, Китай создает возможность для России продолжать захватническую войну против Украины.

"Мы видим, как Китай сейчас играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине. 90% микроэлектроники, которую Россия импортировала в прошлом году, поступила из Китая. Эти предметы, электронное оборудование, которые являются ключевыми для производства ракет, бомб и боевых танков, которые применяются в агрессивной войне России против Украины", — сказал Столтенберг.

Помощь РФ от Китая

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай усилил свое сотрудничество со страной-агрессором. В частности, продает РФ важные технологии и товары двойного назначения.

Недавно вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Китай поставляет России товары двойного назначения, необходимые для производства оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку товаров двойного назначения для оборонной промышленности России. Тогда США призвали Китай воздержаться от сотрудничества с врагом и помощи в войне против Украины. Вашингтон пригрозил санкциями против Пекина.