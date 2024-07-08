"Путин не может проиграть": Орбан сделал громкое заявление о войне в Украине и рассказал, что будет делать в США

Следующая остановка – Вашингтон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после Китая посетит США. В Вашингтоне венгерский премьер примет участие в саммите НАТО, который пройдет 9 июля.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Орбан опубликовал видео со взлетом самолета из пекинского аэропорта, подписав его: "Следующая остановка — Вашингтон".

Заметим, что до этого он был с визитом в Украине, после чего поехал в Москву, а оттуда отправился в Азербайджан. Глава венгерского правительства заявил, что посетил Китай со своей "мирной" миссией.

В то же время во время интервью Bild премьер Венгрии Орбан заявил, что проигрыш России представить невозможно.

"У Путина все просто: смотрите на факты, источники энергии, численность населения. Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такое мнение трудно даже представить"

По его словам, невозможно даже просчитать математическую вероятность проигрыша России. Орбан подчеркнул, что он сейчас стоит между двумя главами государств (президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным). И обоим он задает один вопрос: "Есть ли возможность согласовать ограниченное по времени перемирие, которое ускорит переговоры о мире?".

Венгерский премьер отмечает, что сначала нужно объявить перемирие, а затем начинать мирные переговоры. Однако Зеленский и Путин не согласились с таким мнением.

"Оба не уверены. И украинцы, и россияне ответили то же самое: перемирие в пользу противника, поскольку за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны", — добавил Орбан.

Напомним, с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится юбилейный 75-й саммит НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что в Офисе президента Украины рассказали, что не так с предложениями Орбана.