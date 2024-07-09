Вплине не лише на поточну війну: у НАТО розповіли, як Китай допомагає РФ воювати проти України

У НАТО розповіли, яку допомогу Китай надає Росії у війні проти України

У НАТО поки не бачать, щоб Китай надавав летальне озброєння Росії для війни проти України. Однак там не заперечують, що допомога Пекіна дозволяє Кремлю продовжувати бойові дії.

Про це розповів високопосадовець Альянсу на полях саміту у Вашингтоні, повідомляє кореспондентка "Телеграфу". Представник НАТО нагадав, що Росія отримує допомогу від інших країн.

"Наразі ми не бачимо, щоб Китай надавав безпосередньо летальне озброєння Росії, але ми продовжуємо спостерігати, як Китай надає компоненти, критично важливі не тільки для безпілотників і ракет, але й для російської оборонної промисловості. Це, зрештою, впливає не тільки на поточний конфлікт, але й має довгостроковий вплив на часові проміжки військового відновлення Росії після закінчення війни", — сказав високопосадовець НАТО.

Він наголосив, що для підтримки високих темпів наступальних операцій, Москва має отримувати зброю та боєприпаси з інших країн. Збройовими донорами для неї вже є Іран та Північна Корея.

Як повідомлялося раніше, у червні генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що у 2023 році 90% імпортованої в Росію мікроелектроніки надійшло з Китаю. Ці компоненти є ключовими для виробництва далекобійних ракет.