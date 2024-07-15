Охрана Трампа допустила три ошибки, но ее можно и похвалить, — эксперт разбирает, как политика чуть не убили

Недооценка опасности и нехватка охраны могли стоить Трампу жизни

В ходе покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, помимо нападавшего, оказался убит один человек и ранены трое, в том числе сам Трамп. Это поставило вопрос о провальной работе охраны политика, которого, помимо личных телохранителей, охраняла как бывшего президента Секретная служба США. Но это не помогло, поскольку в организации охраны кандидата в президенты были допущены три серьезные ошибки, едва не стоившие Дональду Трампу жизни.

Об этом "Телеграфу" рассказал президент Киевской ассоциации телохранителей Александр Чередник.

Ошибка 1. Не проведена проверка места, где проходил митинг

Любое массовое мероприятие с участием охраняемого лица предполагает подготовительную работу, которая в случае с покушением на Дональда Трампа стала первой ошибкой секьюрити.

"Перед митингом охрана должна прибыть на место, определить возможные места, откуда может быть совершено нападение, удобные места для снайперов, сектор возможного обстрела. Особое внимание должно уделяться домам, которые необходимо обойти, проверить, можно ли попасть на чердак или крышу. Если доступ туда есть и оттуда удобно стрелять, там следует оставить пост из сотрудников "лички" (личной охраны. — Ред.). Однако очевидно, что этого сделано не было", — резюмирует эксперт.

Ошибка 2. Запоздалая реакция снайперов

Следующая ошибка, по словам Александра Чередника, – стрелку позволили сделать выстрелы, хотя смысл профессиональной охраны и состоит в том, чтобы этого не допустить.

"На таких мероприятиях охрана осуществляется на трех дистанциях – ближней, средней и дальней. Стрелок находился в секторе дальней дистанции, который должен был контролироваться снайперской парой. Она контролирует пространство, начинающееся примерно со 100 метров до охраняемого объекта. Снайперы среагировали уже после начала стрельбы и ликвидировали стрелка, но их задачей было не дать произвести выстрел", — подчеркнул Александр Чередник.

Ошибка 3. Мало охраны и недооценка опасности

По мнению собеседника "Телеграфа", первые две ошибки стали следствием самого серьезного просчета – недооценки опасности и нехватки охраны. Так, здание, с которого было совершено покушение, явно не контролировалось, не было поста охраны, хотя он должен был присутствовать рядом с таким удобным для покушения местом.

"По дальнейшим действиям секьюрити видна их достаточно профессиональная работа, но контроль места, проверка и охрана удобных для покушения зданий не были произведены. Я связываю это с нехваткой людей для осуществления охраны", — считает эксперт.

Есть за что похвалить – группа тактической поддержки оказалась на высоте

Как подчеркнул собеседник "Телеграфа", видно, что секьюрити — профессионалы, и "личка" включает в себя все составляющие грамотной охраны объекта. Присутствует личная охрана, которая после начала стрельбы прикрыла Дональда Трампа телами, есть снайперская пара, пусть и сработавшая с опозданием. Также имеется и третья составляющая – группа тактической поддержки.

"Задача группы тактической поддержки – оказание помощи личной охране в случае прямого нападения с использованием, скажем, автоматического оружия, что возможно после выстрелов снайпера. На видео можно рассмотреть, что после выстрелов к Дональду Трампу бегут несколько человек, как раз они и есть группа тактической поддержки. У них более серьезное оружие и защита для прикрытия своих коллег и отражения возможной атаки. То есть в охране Трампа в наличии все составляющие грамотной охраны – личная охрана, снайперы, группа тактической поддержки, и именно последняя сработала лучше всех. Бойцы группы пришли на помощь личной охране, готовые отразить атаку из толпы, которая могла последовать после выстрелов снайпера", — похвалил Александр Чередник часть охраны Дональда Трампа за профессионализм.

Как видим, следствием ошибок охраны стало покушение на Дональда Трампа. Однако именно это ЧП резко повысило шансы кандидата на победу в президентской гонке. По словам политолога Евгения Магды, это было стопроцентное попадание в сердца американских избирателей.