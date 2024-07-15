Охорона Трампа припустилася трьох помилок, але її можна і похвалити, — експерт розбирає, як політика ледь не вбили

Недооцінка небезпеки та нестача охорони могла коштувати Трампу життя

У ході замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, крім нападника, було вбито одну людину і поранено трьох, зокрема самого Трампа. Це порушило питання провальної роботи охорони політика, яким, крім особистих охоронців, опікувалася як колишнім президентом Секретна служба США. Але це не допомогло, оскільки в організації охорони кандидата в президенти було допущено три серйозні помилки, які ледь не коштували Дональду Трампу життя.

Про це "Телеграфу" розповів президент Київської асоціації охоронців Олександр Чередник.

Помилка 1. Не проведено перевірку місця, де проходив мітинг

Будь-який масовий захід за участю особи, що охороняється, передбачає підготовчу роботу, яка у випадку з замахом на Дональда Трампа стала першою помилкою сек’юріті.

"Перед мітингом охорона має прибути на місце, визначити можливі місця, звідки може бути скоєно напад, зручні місця для снайперів, сектор можливого обстрілу. Особлива увага має приділятися будинкам, які необхідно обійти, перевірити, чи можна потрапити на горище або дах. Якщо доступ туди є і звідти зручно стріляти, там слід залишити пост зі співробітників особистої охорони. Проте очевидно, що цього зроблено не було", — резюмує експерт.

Помилка 2. Запізніла реакція снайперів

Наступна помилка, за словами Олександра Чередника, – стрілку дозволили зробити постріли, хоча сенс професійної охорони полягає в тому, щоб цього не допустити.

"Під час таких заходів охорона здійснюється на трьох дистанціях — ближній, середній і дальній. Стрілок знаходився в секторі дальньої дистанції, який повинен був контролюватись снайперською парою. Вона контролює простір, що починається приблизно зі 100 метрів до об’єкта, що охороняється. Снайпери зреагували вже після початку стрільби та ліквідували стрільця, але їхнім завданням було не дати зробити постріл", — наголосив Олександр Чередник.

Помилка 3. Мало охорони та недооцінка небезпеки

На думку співрозмовника "Телеграфа", перші дві помилки стали наслідком найсерйознішого прорахунку – недооцінки небезпеки та нестачі охорони. Так, будинок, з якого було скоєно замах, явно не контролювався, не було поста охорони, хоча він мав бути присутнім поруч з таким зручним для замаху місцем.

"З подальших дій сек’юріті видно їхню досить професійну роботу, але контроль місця, перевірку та охорону зручних для замахів будівель не було зроблено. Я пов’язую це з нестачею людей для здійснення охорони", — вважає експерт.

Є за що похвалити – група тактичної підтримки була на висоті

Як підкреслив співрозмовник "Телеграфа", видно, що сек’юріті — професіонали, є всі складові грамотної охорони об’єкта. Присутня особиста охорона, яка після початку стрілянини прикрила Дональда Трампа тілами, є снайперська пара, яка нехай і спрацювала з запізненням. Також є третя складова – група тактичної підтримки.

"Завдання групи тактичної підтримки — надання допомоги особистій охороні у разі прямого нападу з використанням, скажімо, автоматичної зброї, що можливо після пострілів снайпера. На відео можна розгледіти, що після пострілів до Дональда Трампа біжать кілька людей, якраз вони і є групою тактичної підтримки. У них більш серйозна зброя та захист для прикриття своїх колег і відбиття можливої атаки. Тобто в охороні Трампа є всі складові грамотної охорони – особиста охорона, снайпери, група тактичної підтримки, і саме остання спрацювала найкраще. Бійці групи прийшли на допомогу особистій охороні, готові відбити атаку з натовпу, яка могла розпочатися після пострілів снайпера", — похвалив Олександр Чередник частину охорони Дональда Трампа за професіоналізм.

Як бачимо, наслідком помилок охорони став замах на Дональда Трампа. Втім, саме ця НП різко підвищила шанси кандидата на перемогу в президентських перегонах. За словами політолога Євгена Магди, це було стовідсоткове влучення у серця американських виборців.