Пропаганда и ложь: в Румынии опровергли заявления о "румынских F-16" над Украиной

Бухарест считает, что российская дезинформационная кампания связана с саммитом НАТО

Румынские истребители F-16 в небе не появлялись и не появляются. Попытки российских террористов распространить заявления о якобы появлении румынских самолетов в украинском небе – это пропаганда, ложь и дезинформация.

Об этом пишет румынское издание News.ro со ссылкой на Министерство обороны страны. В министерстве осудили попытку дезинформации со стороны российских террористов, ранее начавших писать о якобы серии полетов F-16 в Одесской области.

"Так называемые "источники", не идентифицированные в сообщении на российской платформе Telegram, утверждают, что истребители F-16 вылетали с румынских аэродромов. Самолеты F-16 ВВС Румынии выполняют тренировочные и полицейские миссии исключительно в национальном воздушном пространстве, согласно правилам международным правом", — говорится в заявлении.

Бухарест считает, что российская дезинформационная кампания связана с саммитом НАТО. На саммите приняли важные решения по поддержке Украины, больно ударившие по российским террористам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российским оккупантам обещают выплатить 15 млн рублей за уничтожение боевых самолетов F-15 или F-16, которые вскоре должны поставить в Украину. Однако в социальных сетях уже подняли на смех подобные заявления.

Стоит добавить, что так россиян насторожило заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.