"Так уже ж пачками сбивали?": россиянам обещают 15 млн рублей за уничтоженный F-16 в Украине, в сети истерика

Платить захватчикам будут за первый сбитый самолет, но они уже "сбивали их пачками"

Российским оккупантам обещают выплатить 15 млн рублей за уничтожение боевых самолетов F-15 или F-16, которые вскоре должны поставить в Украину. Однако в социальных сетях уже подняли на смех такие заявления.

О выплатах для путинских войск сообщил исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин. По его словам, оккупантам будут платить только за первый самолет.

"Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей", — сказал Потанин.

Он заявил захватчики из группировки войск "Центр" получили денежное вознаграждение за уничтожение "натовских танков на авдеевском направлении". Так, им якобы выплатили по 500 тысяч рублей за порядка 17 подбитых "Абрамсов" и "Леопардов".

Стоит добавить, что так россиян насторожило заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.

Реакция соцсетей

Интересно, что россияне так пітаются замотивировать своих оккупантов, что даже придумали самолеты, которые в Украину не будут поставлять. Речь идет об F-15.

При этом некоторые вспомнили, что захватчики ранее уже опозорились, говоря о сбитии F-16, которые еще даже не поступили в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Норвегия передаст Украине истребители F-16. Эти боевые самолеты будут оснащены новейшим вооружением и смогут наносить удары в тылу противника.