Пропаганда та брехня: в Румунії спростували заяви про "румунські F-16" над Україною

Бухарест вважає, що російська дезінформаційна кампанія пов'язана із самітом НАТО

Румунські винищувачі F-16 у небі України не з'являлися та не з'являються. Спроби російських терористів поширити заяви про нібито появу румунських літаків в українському небі – це пропаганда, брехня та дезінформація.

Про це пише румунське видання News.ro із посиланням на Міністерство оборони країни. В міністерстві засудили спробу дезінформації з боку російських терористів, які раніше почали писати про нібито серії польотів F-16 в Одеській області.

"Так звані "джерела", не ідентифіковані в дописі на російській платформі Telegram, стверджують, що винищувачі F-16 вилітали з румунських аеродромів. Літаки F-16 ВПС Румунії виконують тренувальні та поліцейські місії виключно в національному повітряному просторі, відповідно до правил, встановленими міжнародним правом", — йдеться у заяві.

Бухарест вважає, що російська дезінформаційна кампанія пов'язана із самітом НАТО. На саміті ухвалили важливі рішення щодо підтримки України, які боляче вдарили по російським терористам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російським окупантам обіцяють виплатити 15 млн рублів за знищення бойових літаків F-15 або F-16, які невдовзі мають поставити в Україну. Однак у соціальних мережах вже підняли на сміх такі заяви.

Варто додати, що так росіян насторожила заява держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Штати та союзники "прямо зараз" направляють Україні винищувачі F-16, які надійдуть Києву цього літа.