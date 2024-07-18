"Лукашенко без Путина не продержится и пары дней. Но сейчас они зависят от другой страны", — Светлана Тихановская

Лидер белорусской демократической оппозиции рассказала, на что может пойти диктатор, чтобы и дальше удерживать власть.

С февраля 2022 года, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, ближайшим соратником Владимира Путина в этом стал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Вдобавок к постоянно нависающей угрозе прямого вступления Минска в войну на стороне Москвы, Путин и Лукашенко пугают Киев и Запад ядерными учениями. Внутри самой Республики режим Лукашенко ведет войну с согражданами, подвергая их репрессиям.

О том, что может заставить Лукашенко наконец-то уйти, зависимости Беларуси от Китая и реалистичности угроз, которыми разбрасывается диктатор — на полях саммита НАТО в Вашингтоне "Телеграф" пообщался с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской.

Задержания каждый день

— Светлана, сразу хочу спросить, что на данный момент известно о судьбе вашего супруга Сергея Тихановского?

— К сожалению, нового ничего не могу сказать. С марта 2023 года, как не было информации, так и нет. Адвокат к нему попасть не может, письма не идут детям больше года. То есть, абсолютный вакуум.

И если иногда от других политзаключенных мы можем получать какие-то сообщения, узнаем, что того увидели, того слышали, кто тоже находится в таком режиме изоляции, то про моего мужа не было слышно вообще ничего.

— Недавно Лукашенко отпустил нескольких политзаключенных. Что стало причиной такого его шага? Кто на него надавил?

— На протяжении четырех лет мы давим со всех сторон. У нас тактика "тысячи порезов". Невозможно обрабатывать один канал для того, чтобы надавить, поэтому используем все.

Что сыграло роль в том, что отпустили этих 18 политзаключенных, мы не знаем, но я бы ни в коем случае не рассматривала это как акт гуманизма, потому что в этот же день задержали восемь человек, на следующий день задержали еще, задержания в Беларуси происходят каждый день, поэтому мы аккуратно, осторожно прощупываем, какой именно канал сработал. Но, конечно, эту информацию мы выносить на публику не можем.

Лукашенко продает Беларусь России

— В эти дни исполняется 30 лет, как Лукашенко впервые был избран президентом Беларуси. Как думаете, сколько еще он может просидеть у власти, и что может заставить его уйти?

— Вы правильно сказали "просидеть у власти". Он власть захватил, он там сидит, но означает ли это, что народ его выбрал? Нет. Означает ли это, что он работает на благо страны? Нет. Он продает Беларусь России, он затянул нашу страну в войну и сделал нас со-агрессорами, прежде всего, в глазах украинцев. И я очень много работала, чтобы показать, что режим Лукашенко и белорусы — разные люди — это важно, чтобы не потерять связь между нашими нациями.

Он совершенно не заботится о национальной идентичности, а, наоборот, хочет удалить Беларусь с лица земли. То есть, он сидит у власти, но служит ли стране? Нет. И поэтому беларусы в 2020 году показали Лукашенко свое четкое "нет", и с тех пор люди в Беларуси ушли в подпольное движение. Те, кто за рубежом, могут работать более открыто.

*В августе 2020 года ЦИК Беларуси заявил о победе на выборах президента Александра Лукашенко. Светлана Тихановская, как сообщалось, набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Результаты голосования были фальсифицированы режимом. После этого в стране начались массовые акции протеста.

Но Лукашенко уже никогда не почувствует поддержку — ее не было и на протяжении предыдущих лет. И он понимает, что люди его никогда в жизни не переизберут. Но каким образом это случится (Лукашенко уйдет. — Ред.), сказать очень сложно, потому что он сильно зависит от Путина.

В целом, в нашем регионе все очень зависит от победы Украины. Именно поэтому я как представитель демократических сил Беларуси активно адвокатирую за то, чтобы Украине дали все возможное, чтобы вы одержали победу.

Возможно, это будет какой-то иной триггер, не победа Украины, а что-то внутри Беларуси случится или, возможно, внутри России. Наша задача — быть готовыми к этому моменту, подойти к нему собранными, объединенными и с полной поддержкой демократических сил.

— В следующем году Лукашенко намерен провести псевдовыборы, "переизбраться" на новый срок. Как думаете, какую тактику он выберет? Возможно, кого-то из своих сыновей поставит, чтобы и дальше удерживать власть?

— Псевдовыборы — это точно. Даже это слово здесь невозможно использовать. Это назначение Лукашенко самого себя самим собой.

И какие он сейчас продумывает комбинации в голове — заменить себя кем-то или нет — мы можем только гадать, потому что эксперты говорят всякое. Некоторые считают, что он может вообще не организовывать этот "ритуал", потому что очень боится беларусов.

Но я думаю, что также он боится себя кем-то заменить, потому что всю эту структуру на протяжении 30 лет строил под себя, и не будет нового человека, который смог бы его вот так вот властно заменить. Но самое главное здесь, что белорусы не примут никого — ни его сыновей, ни какого-то российского ставленника, ни еще кого-то, кого он вместо себя поставит.

Это будет постоянная страна турбулентности. Белорусы не смирятся и будут продолжать давление на режим. Поэтому он сколько угодно может манипулировать.

Естественно, будет невозможно никакому белорусу выставить свою кандидатуру на эти фейковые выборы. Я ожидаю превентивных массовых задержаний, если этот "ритуал" будет иметь место. И не дай Бог кто-то решит показать героизм и зарегистрироваться кандидатом. Это дорога в тюрьму.

Но в любом случае нужно воспользоваться этой ситуацией. Это не тот триггер, который выведет людей на улицу, потому что триггер должен быть очень четким и понятным в плане того, что переломит ситуацию в стране. Переназначение Лукашенко самого себя — это не триггер.

Но провести какую-либо обширную кампанию антирежимную, либо проевропейскую, либо проукраинскую на фоне, как момент — это, конечно, мы сделаем.

Диктаторы непредсказуемы

— Вы вспомнили о военном сотрудничестве России и Беларуси. Есть информация о том, что в РБ разместили российское ядерное оружие. Как думаете, могут ли Путин и Лукашенко пойти на что-то большее, кроме учений, которыми пугают Запад и Украину?

— Во-первых, до сих пор нет четкой информации, размещено ли ядерное оружие в Беларуси. Но мы знаем точно, что готовят объекты под это оружие, но, скорее всего, его там пока нет.

Но мы видим, как активно они пугают Украину и западные страны, уже кнопку там чуть ли не нажимают. Это такой шантаж, чтобы держать в напряжении постоянно: нажмут — не нажмут. Но я думаю, что диктаторы, как мы уже убедились, непредсказуемы. И диктаторы очень быстро создают альянсы и все время тестируют демократический мир на то, смогут ли его расколоть, ослабить, навязать чувство усталости.

И если эта кнопка будет нажата, то только тогда, когда режимы почувствуют, что ответа от демократического мира они не получат. Именно поэтому сейчас демократический мир должен четко, кристально прозрачно обозначать, что это недопустимо, и что будут приняты ответные меры.

Хотя мне как белоруске об этом очень сложно говорить, потому что если кнопка будет нажата, и оружие будет вылетать из Беларуси, то ответная атака будет на мою страну.

— В то же время недавно Лукашенко, сидя с собакой на руках, рассматривая карты, размышлял о нападении на страны Балтии, Польшу. Может ли он действительно готовить нападение на страны НАТО? Вы правильно сказали, что диктаторы непредсказуемы.

— Лукашенко не может ничего, потому что ему нужно одобрение. Он не самостоятельный политик. Его поддерживает Путин, и их обоих поддерживает Китай в этот момент.

Поэтому вот это сидение возле карты "Я вам покажу четыре точки, откуда готовилось нападение", и "Вокруг все враги, все хотят на нас напасть" — это нарративы для простачков. Никто уже это серьезно не воспринимает.

Почему это плохо? Потому что ты не знаешь, где он хотя бы понимает, о чем говорит, а где просто первый раз карту увидел и пытается угадать, где Польша. Но мы должны осознавать: все, что он делает, его руками делают его братья старшие.

Когда Китай махнет рукой на Беларусь?

— И еще вопрос насчет зависимости режима Лукашенко от Китая. От кого все-таки больше зависит Лукашенко: от Путина или Си Цзиньпина?

— Конечно, он зависит от Путина, у них эдакая симбиотическая дружба. Путин его спас в 2020 году, и Лукашенко должен показывать максимальную лояльность, потому что без Путина он не продержится и пары дней. Но Путин и Лукашенко оба зависят от Си Цзиньпина.

Китай — страна с прагматичным отношением к соседям. И пока что-то можно выдавливать из Беларуси как точки транзита товара, например, то Китай будет с ней дружить. Как только это все оборвется, то сразу на Беларусь махнут рукой. Поэтому тут тоже наша задача через партнеров объяснить Китаю, что происходит, что означают санкции. Например, Польша недавно закрыла границы с Беларусью. Это тоже сигналы, и Китай не будет вкладываться в страны, где для него существуют экономические риски.

Лукашенко кичится, что у Беларуси и Китая совместные учения, что он недавно слетал в Пекин. То есть, он сам себя легитимизировал: "Смотрите, я договариваюсь, провожу встречи" и так далее. То, что он в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Ред.) сейчас вступил — это тоже для его легитимизации и экономической выгоды.

Но нельзя сейчас сказать про ШОС, что туда только демократические страны входят, потому что как они могут терпимо относиться, когда в Беларуси гуманитарный кризис, когда тысячи политзаключенных.

Лукашенко хочет казаться большим игроком в этой геополитической игре, хочет преувеличить свое значение, но мы же все понимаем…