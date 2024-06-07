Путин "прикипел" к Лукашенко: нардеп-переговорщик раскрыл тайну их отношений

Лукашенко по своей природе эмоциональная глыба

Отношения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина больше, чем просто политика. Ведь русский диктатор нашел свою эмоциональную опору в нем.

Об этом рассказал "Телеграфу" народный депутат Украины Евгений Шевченко в материале "Я рисковал жизнью, где мой "Герой Украины"? Нардеп Шевченко о переговорах с Лукашенко, конце войны и русском языке".

По словам нардепа, Путин всегда эмоционально опирается на Лукашенко, потому что белорусский лидер по своей природе эмоциональная глыба. То есть он дает покой, уверенность.

"Знаете когда это началось? Когда начались процессы на Болотной площади, еще Навальный был. Потом когда Россия влезла в Украину, аннексировав Крым. Тогда это все началось. Путин по своей природе Весы и постоянно колебался, а Лукашенко этим воспользовался. Он очень проницательный политик, он сразу видит людей", — говорит Шевченко.

По его словам, когда против Путина был и есть весь мир, то ему в любом случае нужен не какой-нибудь авторитет, а именно эмоциональная опора. В мире очень редко появляются политики, которым вообще никто не нужен. Однако Лукашенко один из таких. Так, нардеп считает, что Горбачев не был таким политиком, а вот Ельцин был.

"Это так называемые самородки. Если брать Украину в историческом плане, то для меня это Ярослав Мудрый, Богдан Хмельницкий. Это были самородки. То есть глыб мало.

Когда-то мы себе придумали глыбу Януковича, нам Ахметов сделал мыльный пузырь, а затем "бах" и свалилось все, что на него опиралось", — добавляет Шевченко.

Он подчеркнул, что в таких ситуациях основная опасность состоит в том, что представление людей о политике может не соответствовать действительности. Именно поэтому следует выстраивать более парламентскую систему, которая не стояла бы на одной опоре.

"А у нас в Украине сейчас примерно такая ситуация: все на одном маленьком человеке держится …", — говорит нардеп.

Однако на уточняющий вопрос корреспондента, идет ли речь о президенте Украины Владимире Зеленском, он ответил: "Это вы сказали".

Ранее "Телеграф" писал, что суд в Киеве вернул Лукашенко доступ к миллиардам.