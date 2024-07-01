На фоне угроз генштаба Беларуси: конгрессмен США рассказал, получил ли Лукашенко "ядерку" от Путина

Передачу тактического ядерного оружия скрыть сложно

Никаких признаков того, что Российская Федерация передала Беларуси тактическое ядерное оружие, в настоящее время нет. Так же как и нет никаких признаков подготовки такой передачи, о которой еще в марте прошлого года говорил российский диктатор Владимир Путин.

Об отсутствии ядерки в Беларуси в очередной раз заявили в США. В этот раз соответствующее заявление сделал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер во время брифинга в Киеве, передает РБК-Украина.

"Как и ранее сообщалось, нет никаких признаков того, что Беларуси было передано тактическое оружие", — сказал Тернер.

В то же время, отвечая на вопрос о бездействии экс-президента США Дональда Трампа в начале российского вторжения в Украину, Тернер подчеркнул, что именно Трамп был первым американским лидером, оказавшим летальную помощь Вооруженным Силам Украины.

"Америка стоит на стороне Украины, и мы будем стоять, независимо от политических побед или сдвигов, которые могут произойти в нашей стране", — сказал Тернер.

Следует напомнить, что буквально за сутки до заявления Тернера, 30 июня, глава генштаба Беларуси Павел Муравейко в эфире местного канала ОНТ заявил о том, что в Беларуси рассматривают возможность применения ядерного оружия в определенных ситуациях. Например, к таковой может относиться "угроза суверенитета и независимости" страны.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в НАТО задумались над приведением ядерного оружия в боевую готовность. В настоящее время между союзниками ведутся консультации по расконсервации ракет и приведению их в боеготовое состояние как средства сдерживания агрессии.