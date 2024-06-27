Четыре страны ЕС хотят построить линию обороны от Лукашенко: сколько это будет стоить

Масштаб и стоимость этих совместных усилий требуют целенаправленных действий ЕС по финансовой и политической поддержке

Эстония, Латвия, Литва и Польша призывают ЕС построить линию обороны вдоль границ с Белорусью и Россией. Тем самым страны хотят защитить себя от возможной угрозы со стороны РФ.

По словам лидером стран, проект, направленный на защиту блока из 27 стран и населением примерно в 450 млн человек, будет нуждаться в финансовой поддержке всех членов ЕС. Об этом говорится в письме главе Европейского Союза, пишет Reuters.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и неотложной потребности обезопаситься от военных и гибридных угроз", — говорится в письме.

Согласно тексту письма, под гибридными атаками подразумевается сочетание военных и невоенных, скрытых и открытых средств, в частности, дезинформации, кибератак, экономического давления и создания миграционных кризисов на границах.

"Масштаб и стоимость этих совместных усилий требуют целенаправленных действий ЕС по финансовой и политической поддержке", — написано в письме.

По расчетам некоторых дипломатов ЕС, цена строительства такой оборонительной линии — примерно в 2,5 миллиарда евро.

Призыв о строительстве линии обороны возник после инициативы Греции и Польши создать совместную систему противовоздушной обороны ЕС по образцу израильского "Железного купола". Как отмечается в тексте письма, планирование и само строительство линии обороны должно осуществляться в координации с НАТО и в отношении требований Альянса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2024 года Польша начала укреплять границу с Беларусью. По словам премьер-министра Дональда Туска, на польско-белорусской границе постоянно наблюдаются случаи нелегальной миграции.