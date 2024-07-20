Израиль разбомбил склад с топливом в йеменском порту: впечатляющий столб черного дыма виден издалека (видео)

В йеменском порту взлетел на воздух топливный склад

В йеменском портовом городе Ходейда прозвучали несколько взрывов. Повстанцы уже заявили, что причиной стал обстрел со стороны Израиля.

Как сообщает Al-Arabiya, взрыв произошел на складе топлива. Хуситы сообщили, что в результате авиаудара есть жертвы, однако их количество не озвучивалось.

Издание отмечает, что изначально источники хуситов начали распространять сообщения о причастности к ударам американских и британских военных, однако позже эти сообщения были удалены. В армии Израиля сообщили, что не будут комментировать информацию иностранных СМИ.

Взрыв в Ходейде произошел на следующий день после того, как БПЛА йеменских повстанцев смогли преодолеть систему ПВО Израиля, что привело к гибели мирного жителя в многоквартирном доме в Тель-Авиве. После этого израильские военные пообещали нанести ответный удар.

В сети уже появились многочисленные видеозаписи пожара, на которых заметны масштабы возгорания и огромный столб дыма.

Как сообщалось ранее, боевики движения "Ансар Аллах" (или просто хуситы) поддержали войну ХАМАС против Израиля и начали блокаду Красного моря. Из-за этого на одном из наиболее оживленных торговых маршрутах мира постоянно случаются нападения на торговые корабли. Например, 13 июня обстрелу подверглось украинское судно Verbena.