Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" объяснил, какие глобальные последствия несет блокада важных торговых путей

Уже пять месяцев продолжается де-факто блокада йеменскими хуситами Красного моря. Она началась в октябре, когда Израиль развернул военную операцию против исламистского движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на их нападение 7 октября.

Пять месяцев – это достаточное время, чтобы подбить некоторые промежуточные итоги этого противостояния. Сделаю это посредством перечня основных последствий действий хуситов как в региональном, так и глобальном измерениях.

Факт 1. Хуситы усилили свои позиции в Йемене

Движение "Ансар Алла", являющееся политической представительской организацией хуситов, с начала войны в Йемене не признавалось ни центральным правительством, против которого они восстали в 2014 году, ни внешними игроками, которые относились к ним как к кучке повстанцев-террористов вроде палестинского ХАМАС. Впрочем, неспособность проправительственных сил нанести поражение хуситам заставила садиться с ними за стол переговоров. Даже Саудовская Аравия, возглавлявшая антихуситскую военную коалицию в Йемене с 2015 года, в конце концов де-факто признала движение "Ансар Алла" как субъекта в переговорах и принимала его делегацию у себя в Эр-Рияде.

До начала блокады Красного моря даже начали рассматривать идею включения хуситов в будущее компромиссное йеменское правительство, чтобы завершить войну в этой стране. Кризис, который они спровоцировали своими обстрелами у побережья Йемена, теперь заставляет и внешних игроков с ними договариваться или хотя рассматривать такой вариант. Соединенные Штаты, ранее признававшие хуситов террористической организацией, по данным СМИ, пытались с ними общаться через посредников в Саудовской Аравии и Омане.

Усиление международной субъектности хуситов влияет и на их внутриполитические позиции в Йемене. Если международное сообщество не решит проводить наземную военную операцию для свержения власти хуситов на севере Йемена, вероятнее всего, они капитализируются на кризисе и конвертируют его в политическое влияние, которое будут продавать на мирных переговорах, чтобы заставить с собой договариваться на выгодных им условиях: относительно распределения власти в послевоенном Йемене, закрепления прав йеменских шиитов на севере, цементирования нейтралитета Йемена по международным делам, вывода иностранных войск и т. д.

Факт 2. Действия хуситов подсветили споры между странами Запада и арабскими государствами

Ни одно арабское государство не поддержало США и европейских союзников по НАТО в их военных ударах по хуситам в Йемене в январе-феврале этого года. Так же ни одна арабская страна, кроме маленького Бахрейна, не присоединилась к международной "западной" военно-морской коалиции для охраны судов в Красном море. И ни одно из региональных государств, имеющих военное присутствие/влияние в Йемене – Саудовская Аравия или ОАЭ, не стали размораживать ситуацию в стране и возобновлять боевые действия против хуситов в связи с блокадой моря.

Ситуация показала, что страны ЕС/НАТО и страны Ближнего Востока имеют разное восприятие региональной безопасности и приоритетность интересов. Саудовская Аравия и ОАЭ не хотят рисковать новой войной, потому что станут основными мишенями для хуситов и сомневаются в способности США их защитить. А на Западе нет единого понимания, как урегулировать эту проблему, избегая втягивания в очередную бесперспективную войну на Ближнем Востоке.

Факт 3. Блокада Красного моря привела к падению объемов международной торговли и росту цен

По состоянию на декабрь 2023 года, после двух месяцев противостояния, объемы мировой торговли упали на 1,3%. Из 10 крупнейших мировых гигантов в сфере контейнерных перевозок 7 приостановили перевозки по Красному морю и перенаправили свои корабли по более длинному маршруту, тем самым подняв цены за свои услуги, а это потенциально приводит к росту цен на перевозимые морем товары. Стоимость перевозки контейнеров уже выросла с $1500 до $4000 из-за того, что многие корабли вынуждены направляться вокруг Африки, преодолевая до 6,5 тысячи км и расходуя горючего на $1 млн больше.

Пока ситуация не настолько плохая, как была во время пандемии COVID-19, но экономические последствия блокады накапливаются со временем и ударят в основном по европейскому рынку, который импортирует 40% товаров именно через Красное море и Суэцкий канал. Кроме того, в 10 раз выросла стоимость страхования кораблей, проходящих через Красное море, а мировые цены на нефть повысились на 4% и сейчас уже достигают $86 за баррель. Это происходит только из-за ситуации с Йеменом, но она способствует росту цен.

Проще говоря, экономические последствия кризиса в Красном море не являются критическими для большинства стран мира, но неопределенность в связи с отсутствием стабильного и предполагаемого потока перевозок создает локальные проблемы для производителей, медленно повышает цены и тормозит восстановление регионов после пандемии и последствий российского вторжения в Украину.

Факт 4. В асимметричных войнах не всегда побеждает сильнейший

Хуситы используют дешевое, почти кустарного производства вооружения, в то время как западные страны тратят очень дорогие боеприпасы и ракеты для ударов по их позициям. Высокая цена за каждый военный удар и нежелание политических лидеров стран ЕС/НАТО направлять свои войска в регион из-за непопулярности среди населения дает хуситам преимущество в таком противостоянии. Асимметричная война между большой, развитой державой и малым, но мотивированным актером, не всегда завершается победой первой, а иногда даже наоборот, как это уже было с США в Афганистане. Негосударственные военизированные формирования становятся настоящим вызовом для больших держав и демонстрируют, что одного преимущества в вооружении недостаточно для победы. Более того, победа на поле боя иногда не означает гарантированного решения какой-либо проблемы, что очень хорошо видно на примере хуситов, вызов со стороны которых связан не столько с их существованием, сколько с кризисом в Йемене и войной между Израилем и ХАМАС.

Факт 5. Спровоцировали обострение конкуренции региональных государств

Проблема хуситов подсветила уязвимость ключевых международных логистических узлов, нуждающихся в постоянной защите. Те страны, у которых есть амбиции занять эту нишу "защитника" таких торговых маршрутов, получают повод для активизации на этом направлении.

Другими словами, обстрелы хуситов могут стать удобным оправданием для милитаризации региона Красного моря и Африканского Рога с появлением новых военно-морских баз, наблюдательных пунктов и систем ПВО. Это будет провоцировать конкуренцию между государствами, которая при худшем сценарии приведет к вооруженному столкновению.

В данный момент Турция, Эфиопия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и США имеют возможности для закрепления своего присутствия в регионе и ведут соответствующие переговоры с региональными странами. Эфиопия недавно подписала соглашение с непризнанным Сомалилендом о взятии в аренду красноморского порта Бербера. В ответ на это Турция подписала соглашение по безопасности с официальным Сомали. Объединенные Арабские Эмираты активно скупают земли на побережье Красного моря и строят военную базу на де-факто захваченном ими йеменском острове Сокотра. Иран же начал оказывать помощь суданской армии в их гражданской войне в обмен на договоренности о строительстве своей базы на побережье Красного моря.

Такая же ситуация с борьбой за сухопутную логистику. Проблемы на море ожидаемо повышают спрос на железнодорожные транспортные услуги и инфраструктуру. Это позволяет странам возродить замороженные проекты строительства региональных железнодорожных сетей и транспортных коридоров, особенно с участием РФ, Китая, Индии, Турции и ЕС. Это создает условия для новых договоренностей по таким проектам как альтернативам йеменским проливам в случае очередного обострения ситуации с хуситами.

Факт 6. Обостряется гуманитарная и миграционная проблемы для Европы и мира

Еще до проблемы хуситов война в Йемене породила один из самых больших гуманитарных кризисов после Второй мировой войны. По некоторым параметрам только война в Украине стала хуже, но по уровню тяжести гуманитарной ситуации Йемен остается "черной дырой" для международной безопасности.

Приблизительно половина населения страны – 21,6 млн человек — нуждаются в неотложной гуманитарной помощи и не могут выживать без регулярных поставок. Это вынуждает международные организации и правительства договариваться с местными боевиками, включая хуситов, для доставки гуманитарных грузов. Блокада Красного моря срывает эти переговоры, ставит под угрозу режим перемирия и может спровоцировать новую волну беженцев из Йемена, которая сейчас никому не нужна.

Это краш-тест для региональных государств

Вряд ли ситуация в Красном море завершится однозначной победой какой-либо из сторон. У стран ЕС/НАТО пока нет единого видения урегулирования ситуации. Некоторые страны (США, Британия, Нидерланды, Италия) считают ограниченное применение военной силы достаточным инструментом давления на хуситов. Другие страны (Испания, Франция и Германия) боятся региональной эскалации и не желают расширения военных операций или вторжения в Йемен.

Так же с региональными государствами: Саудовская Аравия предпочитает договориться с хуситами через Иран, тогда как ОАЭ предпочли бы нанести им поражение на поле боя. Оба варианта не гарантированны и рискованны, особенно в контексте войны Израиля в Газе. Кризис в Красном море – это краш-тест для региональных стран, поскольку именно их безопасность и торговля оказались под угрозой, прежде всего – для Египта, который потерял 37% объемов транзита товаров через Суэцкий канал, а вместе с тем деньги за этот транзит, которые генерировали значительную долю египетского ВВП – до $10 млрд. Сейчас официальный Каир может терять до $400 млн ежемесячно из-за обстрелов кораблей в Красном море.

Глобально, безотносительно того, что будет с хуситами (договорятся с ними или решат пойти на наземную операцию против них на севере Йемена), ситуация показала, что миру нужны альтернативные транспортные коридоры на случай очередного кризиса. Это подняло геостратегическую ценность портов африканских государств, особенно Южной Африки, Мадагаскара, Намибии и Маврикия, расположенных вдоль торгового маршрута "Восток-Запад", связывающего Азию с Европой. Это заострит конкуренцию на Африканском континенте еще больше, с фокусом на южные регионы Африки.

Испугать удалось

Йеменские хуситы, воспринимая себя как часть антиизраильской коалиции, встали на сторону палестинских группировок и начали обстреливать гражданские торговые корабли, связанные с Израилем и проходившие мимо берегов Йемена. Позже хуситы стали бить и по кораблям, связанным с США и другими странами ЕС и НАТО, когда те развернули военную флотилию в районе Красного моря для защиты торговых судов.

В период с 19 октября 2023 года по 23 марта 2024 года йеменские хуситы совершили 42 комбинированных нападения в районе Аденского залива, пролива Баб аль-Мандаб, Красного моря и даже в Индийском океане. В большинстве случаев под огонь попадали гражданские суда и американские военные корабли, которые их сопровождали. Большинство обстрелов хуситов завершалось либо сбитием их ракет и дронов, либо не попаданием в цель, либо нанесением несущественного вреда кораблям. В то же время многие суда были вынуждены либо прервать, либо изменить свой маршрут, тем самым увеличивая расходы своих компаний на перевозку товаров. Кроме того, за время противостояния хуситам удалось:

Сбить один американский ударный БПЛА MQ-9 Reaper;

Захватить два танкера Galaxy Leader и St.Nikolas вместе с экипажем;

Затопить один танкер Rubymar 18 февраля 2024 года;

Заставить экипаж покинуть гражданский корабль True Confidence, нанеся ему ощутимые удары 6 марта 2024 года, в результате которых впервые погибли трое моряков.

Эффект от хуситских обстрелов в Красном море был достаточным, чтобы заставить основные международные логистические компании, контролирующие контейнерные перевозки по морю, остановить движение своих судов и перенаправить их по другим, более длинным маршрутам. В целом движение по Красному морю полностью не прекратилось, но расходы на перевозку товаров по этому маршруту значительно выросли и теперь требуют постоянного сопровождения со стороны военных кораблей США и европейских союзников, развернувших свою флотилию там 10 декабря в рамках операции "Страж процветания".

Кроме того, атаки хуситов заставили США и союзников ударить по ним в ответ. Первые военные удары по позициям хуситов в Йемене были нанесены 12 января 2024 года, через 3 месяца после начала противостояния в Красном море. С января по март этого года США и союзники (в основном, Британия) наносили по хуситам удары крылатыми ракетами Tomahawk. Трудно оценить, насколько они были эффективны, потому что информации из самого Йемена у нас нет. Но хуситы сохранили возможность бить по судам в Красном море и Индийском океане и не отказались от своих военных действий, продолжая время от времени запускать дроны и ракеты в сторону гражданских судов и военных кораблей у своего побережья.