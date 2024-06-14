Хуситы атаковали крылатыми ракетами украинское судно в Аденском заливе: корабль горит, есть раненый

Судно недавно пришвартовалось в Малайзии и направлялось в Италию

Проиранские террористы из "Ансар Аллах" (хуситы) продолжают атаковать торговые судна. На этот раз их целью стал украинский корабль, который эксплуатируется Польшей под флагом Палау.

Об этом сообщает Центральное Командование Вооруженных сил США. По его данным, речь идет о корабле Verbena. 13 июня оно было атаковано двумя противокорабельными ракетами в Аденском заливе.

Сообщается, что судно недавно пришвартовалось в Малайзии и направлялось в Италию с деревянными строительными материалами. Экипаж Verbena сообщил о повреждениях и последующих пожарах на борту. В настоящий момент он продолжает борьбу с огнем. Во время нападения был тяжело ранен один гражданский моряк. Самолет военного корабля США "Филиппинское море" (CG 58) эвакуировал раненого моряка на находящийся поблизости военный корабль для оказания медицинской помощи.

"Продолжающееся безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе. Хуситы заявляют, что действуют от имени палестинцев в секторе Газа, однако они нападают и угрожают жизням граждан третьих стран, которые не имеют никакого отношения к конфликту в секторе Газа. Постоянная угроза возможности безопасного транзита через регион, исходящая от хуситов, затрудняет доставку критически важной помощи народу Йемена, а также Газы. Центральное командование ВС США продолжит действовать вместе с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и ослабить их военный потенциал", — говорится в сообщении.

Напомним, уже полгода продолжается де-факто блокада йеменскими хуситами Красного моря. Она началась в октябре, когда Израиль развернул военную операцию против исламистского движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на их нападение 7 октября.

Ранее мы писали о том, что хуситы подбили танкер с российской нефтью.