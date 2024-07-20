Ізраїль розбомбив склад з паливом у єменському порту: вражаючий стовп чорного диму видно здалеку (відео)

У єменському порту злетів у повітря паливний склад

У єменському портовому місті Ходейда пролунало кілька вибухів. Повстанці вже заявили, що причиною став обстріл із боку Ізраїлю.

Як повідомляє Al-Arabiya, вибух стався на складі палива. Хусити повідомили, що внаслідок авіаудару є жертви, проте їхня кількість не озвучувалася.

Видання зазначає, що спочатку джерела хуситів почали розповсюджувати повідомлення про причетність до ударів американських та британських військових, проте пізніше ці повідомлення було видалено. В армії Ізраїлю повідомили, що не коментуватимуть інформацію іноземних ЗМІ.

Вибух у Ходейді стався наступного дня після того, як БПЛА єменських повстанців змогли подолати систему ППО Ізраїлю, що призвело до загибелі мирного мешканця у багатоквартирному будинку Тель-Авіва. Після цього ізраїльські військові пообіцяли завдати удару у відповідь.

У мережі вже з’явилися численні відеозаписи пожежі, на яких помітні масштаби спалаху та величезний стовп диму.

Як повідомлялося раніше, бойовики руху "Ансар Аллах" (або просто хусити) підтримали війну ХАМАС проти Ізраїлю та розпочали блокаду Червоного моря. Через це на одному з найжвавіших торгових маршрутів світу постійно трапляються напади на торгові кораблі. Наприклад, 13 червня обстріляли українське судно Verbena.