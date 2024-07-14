Во время ликвидации главаря ХАМАС израильский авиаудар убил десятки гражданских – СМИ

90 человек погибли, более 300 получили ранения, бригады "скорых" не могли добраться до пострадавших

Израильский удар по Газе, в результате которого ЦАХАЛу удалось ликвидировать одного из предводителей террористов ХАМАСа Мухаммеда Дейфа, ответственного за атаку 7 октября 2023 года, унес жизни по меньшей мере 90 гражданских. Среди погибших есть дети.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на местных чиновников и "власть" Сектора Газы. Похоже, что удар стал одним из самых смертоносных за всю войну – Министерство здравоохранения Газа заявило про 90 погибших и по меньшей мере 300 раненых.

Журналисты издания насчитали в одной из больниц более 40 тел, а медики заявили, что пострадавшие находились в завалах и у дорог. Из-за атаки Израиля – несколько ударов по местонахождению Дейфа – бригады "скорой помощи" не могли добраться до раненых.

В свою очередь, израильские военные и чиновники считают удар точным. Заявлено, что террористы ХАМАС скрывались среди гражданских. Израиль утверждает, что не наносил удар по палаточному городку, где находились гражданские. Впрочем, пока Израиль не уверен, что удар достиг цели и Мухаммед Дейф был ликвидирован вместе с еще одним высокопоставленным террористом, Рафой Саламой – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Издание добавило, что удар был нанесен в момент, когда обе стороны ведут переговоры о прекращении огня. Уничтожение Дейфа принесет Израилю большую победу, ХАМАС получит болезненный удар, а Нетаньяху – свободу маневра.

Отметим, что ранее Нетаньяху говорил о том, что Израиль будет продолжать боевые действия в Секторе Газа до того момента, пока террористическая группировка ХАМАС не будет полностью уничтожена. Это та цель, которой хочет добиться израильское правительство.

При этом Израилю грозит второй фронт. Усилия посредников прекратить конфликт в Газе предпринимаются на фоне планов Израиля по наземной операции в Ливане. Ранее командующие Армией обороны (ЦАХАЛ) заявили, что шиитская группировка "Хезболла" будет полностью уничтожена, если начнется полномасштабная война.