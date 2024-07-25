Российские БПЛА и воздушные тревоги уже в НАТО. Как на это реагируют

Ночью в Румынию залетели российские дроны, которые могут нести 50 кг взрывчатки.

В Румынии в 01:20 ночи жителей округа Тульча разбудило экстренное предупреждение RO-Alert (тревога) из-за дронов "Shahed" в воздушном пространстве. А для мониторинга воздушной обстановки были привлечены базирующиеся в Румынии F-18 ВВС Финляндии.

Это уже второе такое ночное сообщение за последние сутки и оно снова завершилось взрывами. На румынском берегу Дуная нашли три дрона.

Территория Румынии начинается в нескольких метрах от порта "Измаил" в Одесской области, который страдает от российских атак. Таким образом, российские дроны довольно часто залетают на территорию стран НАТО. Однако заканчивается ли это серьезными последствиями для РФ?

Сутки не подтверждали падение осколков

В ночь со вторника на среду (23-24 июля) в 02:20 ночи в Румынии включали RO-Alert после того, как было замечено несколько приближавшихся к границе беспилотников. Зафиксировано 10 обращений на номер 112 из-за звука взрывов.

Фрагменты были обнаружены вблизи села Плауру в уезде Тулча.

В Минобороны Румынии сначала отреагировали ответом, что два самолета F-18 ВВС Румынии вылетели для мониторинга воздушной обстановки. Обломки искали и якобы так и не обнаружили.

В среду группа румынских журналистов TVR сфотографировала обгоревшие обломки дронов в районе Плаура, район Тульча и выложила в соцсети. Румынский фиксер Совета Хосса обвинил правительство в сокрытии информации.

И только через 14 часов Минобороны Румынии выпустило пресс-релиз, где подтвердило падение дрона вчера.

Как Румыния отреагировала сегодня

Министерство обороны Румынии в четверг рассказало сразу о двух инцидентах:

новую атаку в ночь со среды на четверг;

прошедшую атаку в ночь со вторника на среду, подтвердили, что в среду нашли остатки БПЛА "Gheran" (переработан "Shahed").

Однако добавили, что цель – инфраструктура украинского порта.

Ответом на это является усиление мер мониторинга во время атак, в воздух поднимают военные самолеты:

"Министерство обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные РФ против отдельных объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые неоправданны и серьезно противоречат нормам международного права".

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ISO) объяснила, что объявила тревогу, информируя о возможности "падения объектов" с воздушного пространства.

"Мы четко даем понять, что территория нашей страны не является объектом атакРоссийская Федерация , и эти сообщения направлены для информирования населения о том, что существует вероятность падения объектов от поражения БПЛА на территории Румынии», – сообщает ISU.

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску осудила "мерзкие атаки России против украинской гражданской инфраструктуры".

Предыдущие нарушения воздушного пространства Румынии

28 марта 2024 года.

"Shahed" вошел в воздушное пространство Румынии, пролетел не менее 27 км вглубь Румынии. Упал и взорвался, он образовав воронку диаметром около 4 метров.

Сентябрь 2023 года. 4 сентября дрон упал на территории Румынии, которая три дня это отрицала, а затем все же признала официально. 29 сентября в Румынию залетел еще один дрон, но не взорвался.

Как результат, там начали строить бетонные укрытия для граждан вблизи границы с Украиной.

Реакция:

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что " повторяет свой решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии" и вызовет главу дипломатической миссии России.

Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что нет признаков "любого умышленного нападения России на территорию союзников".

"НАТО солидарен с нашим союзником Румынией", — сказал он.

10 февраля 2023 года. Две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, также пролетели в воздушном пространстве Румынии.

Молдова (не член НАТО) подтвердила данные ВСУ, а Румыния возразила.

13 марта 2022 г. в Румынии приземлился БПЛА "Орлан". Однако публично высказывались предположения, что он не был военным.

Польша

15 ноября 2022 г. в Пшеводуве на восточной границе Польши упала и взорвалась ракета. В результате взрыва погибли двое мужчин. В тот день произошел массированный российский обстрел территории Украины.

В правительстве Польши говорили о несчастном случае, мол, это была украинская ракета, отражавшая атаку россиян. Украина с этой версией не согласилась и потребовала допустить ее к расследованию, настаивая на версии о ракете РФ. Польша завершила расследование падения ракеты в январе 2024 года, по официальной версии, это была украинская ракета.

апрель 2023 года . В лесу у города Быдгощ в тылу Польши обычные прохожие находят российскую крылатую ракету Х-55. Выводы Технологического института ВВС Польши свидетельствуют, что Х-55 скорее всего прилетела из-за восточной границы страны и пролетела по Польше около 300-500 километров.

. В лесу у города Быдгощ в тылу Польши обычные прохожие находят российскую крылатую ракету Х-55. Выводы Технологического института ВВС Польши свидетельствуют, что Х-55 скорее всего прилетела из-за восточной границы страны и пролетела по Польше около 300-500 километров. 29 декабря 2023 во время массированной воздушной атаки РФ на Украину в Польшу залетела "российская ракета", а затем вернулась в Украину.

Как заявили польские военные, ракета находилась в Польше около трех минут, на расстоянии около 40 километров вглубь страны.

24 марта 2024 года крылатая ракета РФ залетела в польское пространство близ Осердова (Люблинское воеводство) и пробыла там 39 секунд. Дальше вернула в Украину.

Польское командование подчеркнуло, что "военные знали, что российская ракета вернет обратно в Украину", поэтому ее не стали сбивать. После этих многочисленных случаев нарушения польской границы, видим, что Польша не сбивает ракеты, понимая, что они вернутся в Украину.

Однако в мае 2024 года представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем ПВО для защиты воздушного пространства Украины вблизи границ двух стран. Второй раз заявление о готовности сбивать ракеты звучало в Польше после атаки россиян на "Охматдет". Но этот шаг потребует одобрения союзников по НАТО на фоне опасений потенциальной эскалации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали Украину дронами. Под ударом оказался юг Одесской области и центральные регионы Украины. При этом россияне запустили по нашей стране всего 38 ударных БПЛА, три из которых залетели на территорию соседней Румынии. Вскоре появились фото и видео падения "шахедов" в Румынии.