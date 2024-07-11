"Поставили около половины": президент Румынии уколол Запад за медленную помощь Украине

Украина должна получить больше, чтобы победить в войне

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Украине недостаточно помощи, которую она получает от союзников. Мало того, он отметил, что ВСУ получили лишь половину от обещанного вооружения.

Об этом он сказал на саммите НАТО в Вашингтоне, его слова передает The Guardian. При этом, по его словам, Западу необходимо усилить поддержку, если он хочет, чтобы Украина победила.

"Что касается помощи, которую мы все оказываем Украине, я думаю, что пора быть реалистами. Мы предоставили около половины того, что обещали. И этого недостаточно. Если мы хотим, чтобы Украина победила, мы должны помогать больше", — сказал Йоханнис.

При этом президент Румынии отметил, что его страна будет в числе тех, кто передаст Украине систему Patriot для усиления возможностей противовоздушной обороны. Сейчас Бухарест ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы получить за это "адекватную компенсацию".

"Мы хотим получить в обмен еще один комплекс Patriot, но не сразу, а в будущем", — добавил он.

Как сообщалось ранее, генсек организации Йенс Столтенберг назвал пять элементов "моста в НАТО" для Украины. При этом он добавил, что пока в Украине продолжается война, речи о вступление в Альянс не идет.