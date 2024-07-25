Російські БПЛА і повітряні тривоги вже у НАТО. Як на це реагують

Вночі в Румунію залетіли російські дрони, які можуть нести 50 кг вибухівки

В Румунії о 01:20 ночі мешканців округу Тульча розбудило екстрене попередження RO-Alert (тривога) через дрони "Shahed" у повітряному просторі. А для моніторингу повітряної обстановки були залучені F-18 ВПС Фінляндії, які базуються в Румунії.

Це вже друге таке нічне повідомлення за останню добу і воно знову завершилося вибухами. На румунському березі Дунаю знайшли три дрони.

Територія Румунії починається за кілька метрів від порту "Ізмаїл" в Одеській області, який потерпає від російських атак. Таким чином російські дрони досить часто залітають на територію країн НАТО. Проте чи закінчується це серйозними наслідками для РФ?

Добу не підтверджували падіння уламків

У ніч із вівторка на середу (23-24 липня) о 02:20 ночі в Румунії вмикали RO-Alert після того, як було помічено кілька безпілотників, які наближалися до кордону. Зафіксовано 10 звернень на номер 112 через звук від вибухів.

Фрагменти були виявлені поблизу села Плауру в повіті Тулча

У Міноборони Румунії спочатку відреагували відповіддю, що два літаки F-18 ВПС Румунії вилетіли для моніторингу повітряної обстановки. Уламки шукали і нібито так і не знайшли.

У середу група румунських журналістів TVR сфотографувала обгорілі уламки дронів в районі Плауру, район Тульча і виклала у соцмережі. Румунський фіксер Раду Хоссу звинуватив уряд у приховуванні інформації.

І лише через 14 годин Міноборони Румунії випустило прес-реліз, де підтвердило падіння дрона вчора.

Як відреагувала Румунія сьогодні

Міністерство оборони Румунії у четвер розповіло одразу про два інциденти:

нову атаку у ніч з середи на четвер;

минулу атаку у ніч з вівторка на середу, підтвердили, що у середу знайшли рештки БПЛА "Gheran" (перероблений "Shahed").

Однак додали, що ціль — інфраструктура українського порту.

Відповіддю на це є посилення заходів моніторингу під час атак, у повітря підіймають військові літаки:

"Міністерство оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені РФ проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного права".

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (ISO) пояснила, що оголосила тривогу, інформуючи про можливість "падіння об’єктів" з повітряного простору.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що територія нашої країни не є об’єктом атак Російської Федерації, і ці повідомлення спрямовані для інформування населення про те, що існує ймовірність падіння об’єктів від ураження БПЛА на території Румунії", – повідомляє ISU.

Голова МЗС Румунії Лумініца Одобеску засудила "мерзенні атаки Росії проти української цивільної інфраструктури".

Попередні порушення повітряного простору Румунії

28 березня 2024 року.

"Shahed" увійшов у повітряний простір Румунії, пролетів щонайменше 27 км вглиб Румунії. Впав і вибухнув, він утворивши воронку діаметром близько 4 метрів.

Вересень 2023 року. 4 вересня дрон впав на території Румунії, яка три дні це заперечувала, а потім все ж визнала офіційно. 29 вересня в Румунію залетів ще один дрон, але не вибухнув.

Як результат — там почали будувати бетонні укриття для громадян поблизу кордону з Україною.

Реакція:

Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що "повторює свій рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії" і що викличе главу дипломатичної місії Росії.

Речник НАТО Ділан Уайт заявив, і що немає ознак "будь-якого навмисного нападу Росії на територію союзників".

"НАТО солідарний з нашим союзником Румунією", — сказав він.

10 лютого 2023. Дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою, також пролетіли у повітряному просторі Румунії.

Молдова (не є членом НАТО) підтвердила дані ЗСУ, а Румунія заперечила.

13 березня 2022 року в Румунії приземлився БПЛА "Орлан". Однак публічно висловлювалися припущення, що він не був військовим.

Польща

15 листопада 2022 року в Пшеводуві на східному кордоні Польщі впала та вибухнула ракета. Внаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків. Того дня відбувся масований російський обстріл території України.

В уряді Польщі казали про нещасний випадок, мовляв, це була українська ракета, яка відбивала атаку росіян. Україна з цією версією не погодилася і вимагала допустити її до розслідування, наполягаючи на версії про ракету РФ. Польща завершила розслідування падіння ракети у січні 2024 року, за офіційною версією — це була українська ракета.

квітень 2023 року . У лісі біля міста Бидгощ у тилу Польщі звичайні перехожі знаходять російську крилату ракету Х-55. Висновки Технологічного інституту ВПС Польщі свідчать, що Х-55, швидше за все, прилетіла з-за східного кордону країни і пролетіла по Польщі близько 300-500 кілометрів.

. У лісі біля міста Бидгощ у тилу Польщі звичайні перехожі знаходять російську крилату ракету Х-55. Висновки Технологічного інституту ВПС Польщі свідчать, що Х-55, швидше за все, прилетіла з-за східного кордону країни і пролетіла по Польщі близько 300-500 кілометрів. 29 грудня 2023 року під час масованої повітряної атаки РФ на Україну в Польщу залетіла "російська ракета", а потім повернулася в Україну.

Як заявили польські військові, ракета перебувала в Польщі близько трьох хвилин, на відстані приблизно 40 кілометрів углиб країни.

24 березня 2024 року крилата ракета РФ залетіла у польський простір поблизу Осердова (Люблінське воєводство) і пробула там 39 секунд. Далі повернула в Україну.

Польське командування наголосило, що "військові знали, що російська ракета поверне назад в Україну", тому її не стали збивати. Після цих численних випадків порушення польського кордону, бачимо, що Польща не збиває ракети, бо розуміє, що вони повернуться в Україну.

Однак, у травні 2024 року речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив, що Варшава розглядає можливість використання своїх систем ППО для захисту повітряного простору України поблизу кордонів двох країн. Вдруге заява про готовність збивати ракети звучала в Польщі після атаки росіян на "Охматдит". Та цей крок потребуватиме схвалення союзників по НАТО на тлі побоювань щодо потенційної ескалації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 липня російські окупанти атакували Україну дронами. Під ударом опинився південь Одеської області та центральні регіони України. При цьому росіяни запустили по нашій країні загалом 38 ударних БПЛА, три з яких залетіли на територію сусідньої Румунії. Незабаром з’явилися фото та відео падіння "шахедів" у Румунії.