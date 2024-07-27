Израиль нанес удар по Сектору Газа: погибли десятки мирных жителей — СМИ

Местные власти сообщают от 30 погибших

Израиль нанес удар по школе в центральной части Сектора газа. Согласно сообщениям армии Израиля (ЦАХАЛ), там находился командно-контрольный центр ХАМАС.

Об этом пишет BBC. Согласно сообщениям подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, во время удара погибли 30 человек и более 100 получили ранения, большинство из которых являются детьми.

В сети также появились видеозаписи, на которых видны окровавленные дети и тела мирных жителей, а издание заверяет, что смогло подтвердить его подлинность.

По данным Минздрава Газы, в школе находились перемещенные лица, среди которых больные и раненые люди. В ЦАХАЛ же утверждают, что боевики ХАМАС использовали здание в качестве укрытия, где хранили оружие и откуда проводилось планирование атак.

Также в израильской армии отмечают, что перед ударом были приняты меры по снижению риска для мирных жителей, что включает "использование соответствующих боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку".

Как сообщалось ранее, Израиль начал войну против ХАМАС 7 октября 2023 года, после жестокого нападения, в ходе которого было убито около 1200 израильтян, а еще 251 были похищены. Израиль после этого нанес серию авиаударов, как он утверждает, по военным объектам, однако из-за плотной застройки в Секторе Газа это привело к высокой смертности среди гражданского населения. Согласно сообщениям Минздрава Газы с начала военной кампании погибло более 39 тысяч палестинцев.

Например, 14 июля Израиль нанес удар по месту пребывания одного из главарей ХАМАСа. Минздрав Газы сообщает, что из-за этого погибло более 90 мирных жителей.