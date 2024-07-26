Один из лидеров ХАМАС умер в израильской тюрьме: что стало причиной

Боевик был арестован в октябре прошлого года

Один из лидеров террористической группировки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, Мустафа Мухаммад Абу Ара умер в израильской тюрьме. Значительные проблемы со здоровьем были у него еще до ареста.

Об этом сообщила Палестинская комиссия по делам задержанных, пишет Reuters. 63-летний Абу Ара скончался после перевода в больницу из тюрьмы Рамон на юге Израиля.

Серьезные проблемы со здоровьем были у него еще до ареста, он нуждался в интенсивном медицинском уходе. Однако, как утверждается в заявлении палестинской стороны, с момента ареста шейх Абу Ара, якобы "столкнулся с беспрецедентными преступлениями… с начала войны на уничтожение".

Палестинская комиссия по делам задержанных заявила, что арестованный в октябре прошлого года Абу Ара якобы подвергался пыткам и был лишен медицинской помощи. Официальных комментариев Израиля по этому поводу пока нет.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, убив около 1200 человек, многие из которых — женщины и дети, и захватив около 250 заложников. В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия Израиля наносит удары по палестинскому региону, находящемуся под властью террористов и проводит наземную военную операцию. До 1 декабря 2023 года действовал временный режим прекращения огня, в то время были освобождены более 100 заложников, а Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Боевики продолжают удерживать около 120 человек, захваченных 7 октября. По оценкам Израиля, около 40 заложников погибли в плену террористов.

Как сообщал "Телеграф", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать боевые действия в Секторе Газа до того момента, пока террористическая группировка ХАМАС не будет полностью уничтожена. Это та цель, которой хочет добиться израильское правительство.