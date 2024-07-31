Индия намерена сближаться с Украиной? В США сделали важное заявление

В Вашингтоне сделали важный намек

Индия вскоре может начать отыгрывать более заметную роль в урегулировании ситуации в Украине. По крайней мере, такое убеждение имеется в США.

Такое мнение высказал заместитель главы Госдепартамента Курт Кэмпбелл во время слушаний в Сенате по поводу визита премьера Нарендры Моди в Москву. Его слова приводит Reuters.

"Я думаю, что мы скорее всего услышим новости о том, что Индия активнее сотрудничает с Украиной. Я благодарен за это. Я думаю, что Индия хочет играть ответственную роль во всем мире", — сказал он.

По его словам, США сейчас важно наладить отношения с этой страной, однако подчеркнул, что у нее есть свои интересы. Кемпбелл также добавил, что Вашингтон и Нью-Дели никогда не будут формальными союзниками, однако это не мешает им выстроить крепкие отношения.

Как известно Индия не присоединилась к санкциям, которые были введены против России из-за вторжения в Украину, а также продолжает торговать с ней, прикрываясь "нейтралитетом".

Ее премьер Наренда Моди посетил Москву и встретился с диктатором Владимиром Путиным в то время, когда российская ракета ударила по детской больнице Охматдит в Киеве. В тот день, 8 июля, из-за российского террора по всей Украине погибло 44 человека.

За эту встречу Моди получил волну критики. Госдеп США также выразил обеспокоенность из-за того, что Индия и Россия укрепляют отношения в то время, когда Вашингтон пытается заручиться поддержкой Нью-Дели для создания противовеса растущему влиянию Китая.

Как сообщалось ранее, индийское издание Wion сообщало, что Моди может посетить Киев в августе. В МИД Украины отметили, что работа над этой встречей ведется уже давно.

Напомним, в США сообщали, что настроены развивать сотрудничество с Индией. Заявление прозвучало незадолго после того, как Моди посетил Россию.