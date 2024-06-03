Голос Юга заглушила Россия? Индия отказалась участвовать в Саммите мира на самом высоком уровне — СМИ

Могла бы выступить посредником между Россией и Западом

Индия не определилась с тем, на каком уровне примет участие в Саммите мира, который состоится в этом месяце в Швейцарии. Ранее страна заявляла о своем согласии и называла себя "Голосом Глобального Юга".

Однако сегодня стало известно о том, что "Глобальный Юг", в лучшем случае, будет представлять секретарь МИД Индии или заместитель советника по вопросам нацбезопасности. Ни премьер-министр, ни министр иностранных дел не собираются ехать на Саммит. Об этом сообщает издание Hindustan Times, ссылаясь на свои источники.

"Ожидается, что участие Индии будет на том же уровне, что и на четырех предыдущих встречах высокопоставленных должностных лиц службы безопасности и политических советников, прошедших с 2022 года. Нью-Дели не будет представлен высшими лидерами, включая премьер-министра или министра иностранных дел, сообщили в правительстве на условиях анонимности", — пишет издание.

Как утверждает издание, в прошлом месяце Швейцария направила своего министра иностранных дел в Нью-Дели для того, чтобы убедить Индию принять участие в Саммите мира. Тогда Александр Фазель заявил СМИ, что Индия и другие члены группы БРИКС (в частности Китай и Южная Африка) могут выступать посредниками между Россией и Западом.

Источник издания заявил, что главная обеспокоенность Индии состоит в том, чтобы страну не рассматривали как "часть инициативы, согласно которой группа преимущественно западных стран создает рамки для предстоящих переговоров о прекращении войны в Украине без участия России".

При этом, как пишет Hindustan Times, Индия по-прежнему воздерживается от публичной критики вторжения России в Украину, хотя "призывает обе стороны прекратить боевые действия и вернуться к диалогу и дипломатии, чтобы найти решение".

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью в прошлом месяце заявил, что Индия присоединится ко всем важным саммитам, имеющим в повестке дня вопросы глобального мира, безопасности и развития.

"Украина и ее партнеры надеялись, что Индия хотя бы отправит министра иностранных дел на мирный саммит, но наш источник исключает такую возможность", — пишет издание.

При этом, по словам анонимного источника издания, российско-украинская война "имеет далеко идущие последствия для общего ослабления международного порядка, основанного на правилах, даже за пределами Европы".

"Китай внимательно следит за тем, как Россия ведет войну. Если Россия добьется успеха, это может повлиять на то, как Китай будет проводить свою политику по Тайваню и даже за его пределами", – добавил собеседник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Пакистан отказался приехать на Саммит мира. Такое решение объяснили усилиями страны по сохранению своего "нейтралитета".