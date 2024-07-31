Індія має намір зближуватись з Україною? У США зробили важливу заяву

У Вашингтоні зробили важливий натяк

Індія незабаром може почати відігравати помітнішу роль у врегулюванні ситуації в Україні. Принаймні, таке переконання є у США.

Таку думку висловив заступник голови Держдепартаменту Курт Кемпбелл під час слухань у Сенаті щодо візиту прем’єра Нарендри Моді до Москви. Його слова наводить Reuters.

"Я думаю, що ми швидше за все почуємо новини про те, що Індія активніше співпрацює з Україною. Я вдячний за це. Я думаю, що Індія хоче відігравати відповідальну роль у всьому світі", — сказав він.

За його словами, США зараз важливо налагодити відносини з цією країною, проте наголосив, що має свої інтереси. Кемпбелл також додав, що Вашингтон та Нью-Делі ніколи не будуть формальними союзниками, проте це не заважає їм вибудувати міцні стосунки.

Як відомо, Індія не приєдналася до санкцій, які були введені проти Росії через вторгнення в Україну, а також продовжує торгувати з нею, прикриваючись "нейтралітетом".

Її прем’єр Наренда Моді відвідав Москву і зустрівся з диктатором Володимиром Путіним у той час, коли російська ракета вдарила по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Того дня, 8 липня, через російський терор по всій Україні загинуло 44 особи.

За цю зустріч Моді отримав хвилю критики. Держдеп США також висловив стурбованість через те, що Індія і Росія зміцнюють відносини в той час, коли Вашингтон намагається заручитися підтримкою Нью-Делі для створення противаги впливу Китаю.

Як повідомлялося раніше, індійське видання Wion повідомляло, що Моді може відвідати Київ у серпні. У МЗС України зазначили, що робота над цією зустріччю ведеться вже давно.

Нагадаємо, у США повідомляли, що налаштовані розвивати співпрацю з Індією. Заява пролунала незадовго після того, як Моді відвідав Росію.