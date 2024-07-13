В США захотели сотрудничать с Индией после визита Моди к российскому диктатору Путину

США хотят сотрудничать с Индией, лидер которой катается в гости к диктатору

США настроены на более тесное сотрудничество с Индией, о чем 12 июля говорили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник по Национальной безопасности Индии Аджит Довал. При этом всем такие переговоры проходят на фоне того, что премьер Индии Нарендра Моди недавно посещал российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters. Салливан и Довал в ходе переговоров 12 июля обсудили широкий спектр вопросов двустороннего, регионального и международного значения.

"Салливан и Довал… договорились тесно сотрудничать для дальнейшего продвижения индо-американских отношений, построенных на общих ценностях и общих стратегических интересах и интересах безопасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, чиновники подтвердили необходимость вести коллективную работу по решению глобальных вызовов мира и безопасности. Однако малопонятно, как это соотносится с визитом к диктатору, который нанес Моди.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Индия отказалась от сотрудничества с Россией на десятки миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее, глава Генштаба Индии Анил Чаухан заявлял, что геополитическая важность России со временем будет снижаться, а вот роль Китая, напротив, будет расти.