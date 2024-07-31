Что задумал Путин? В России "исчезли" еще двое известных политзаключенных

В списке уже десять имен

В России к политзаключенным и критикам Путина, чудом "пропавших" со своих привычных мест содержания, добавились два имени. Речь о Владимире Кара-Мурзе и журналистке RusNews Марии Пономаренко.

Об этом сообщил российский блоггер Рустем Адагамов. Кроме того, он отметил, что неизвестно местонахождение и осужденного американца Пола Вилана.

"Ко вчерашним семи "пропавшим" политзаключенным сегодня добавились Владимир Кара-Мурза и журналистка RusNews Мария Пономаренко. Кроме того, неизвестно местонахождение американца Пола Вилана, осужденного на 16 лет за шпионаж", — написал Адагамов.

Позже на его странице в Facebook появилось сообщение о том, что из базы данных Федерального бюро тюрем США исчезли данные о некоторых заключенных гражданах России.

"Данные о некоторых из граждан РФ, отбывающих тюремное наказание в США, исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем на фоне вероятно готовящихся спекуляций об обмене заключенными", — написал Адагамов и добавил, что информация о предстоящем обмене, ныне стала очевидной.

В комментариях пользователей беспокоит, что такого может выторговать для себя Путин за подобный "жест доброй воли".

Похожие комментарии увидели у Адагамова и в сети X (Twitter), куда блоггер дублирует свои сообщения с Facebook.

Напомним, первая информация о "пропавших" политзаключенных начала просачиваться в российские СМИ во вторник, 30 июля. Тогда российские медиа сообщили о внезапном перемещении известных политзаключенных и критиков лидера РФ Владимира Путина с их привычных мест содержания. Речь о Ксении Фадеевой, Лилии Чанышеве (соратнице Алексея Навального — прим. ред.), Александре Скочиленко, Илье Яшине и Олеге Орлове. Позже стало известно, что из колонии также исчез уроженец Германии, политзаключенный Кевин Лик. Седьмым стал Даниил Кринари, приговоренный к 5 годам за "конфиденциальное сотрудничество" с Украиной.

Также во вторник, 30 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал Рико Кригера — гражданина Германии, приговоренного к смертной казни.

К слову, в интервью изданию "Телеграф" главный советник лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал. Для чего белорусский диктатор и его российский визави Путин могут использовать дело немца. Интервью читайте в материале: Какую грязную игру ведут Путин и Лукашенко, задерживая иностранцев