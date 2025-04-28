После атаки "шахедов" в одном из городов срочно обратились к украинцам: что просят

На одном из объектов продолжаются аварийные работы

В понедельник, 28 апреля, Черкассы пережили длительную атаку дронов-камикадзе. В результате удара были повреждены объекты инфраструктуры, что повлекло за собой чрезвычайную ситуацию с газоснабжением.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. По его словам, из-за аварийных работ на одном из объектов газовой инфраструктуры жителей просят срочно прекратить использование газовых приборов в частных домах и перекрыть краны и котлы и газовые плиты.

Предупреждение касается жителей Черкасс, Хуторов, Слободы, Вергунов, Нечаевки, Геронимовки, Хацкив и Руськой Поляны.

"Первое – спасибо противовоздушной обороне. Вы видите, что шахедная атака длилась довольно долго. Есть повреждения общественной инфраструктуры. Прошу всех потребителей срочно выключить газовые приборы и не пользоваться газом в своих частных домовладениях", – подчеркнул Бондаренко в обращении.

Напомним, российская атака на Черкассы началась около 8 часов утра и длилась не менее четырех часов. В сети уже появились первые кадры последствий удара: в некоторых местах вспыхнули пожары.

О дальнейших действиях местную громаду обещают информировать в течение дня.

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