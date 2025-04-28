Его сравнивают с Белым домом в США: как выглядит особняк Порошенко под Киевом

На территории имения политика есть несколько домов, часовня и баня

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который сейчас судится с женой за 17 миллиардов гривен, является одним из самых богатых людей Украины. У него есть роскошное имение в элитном поселке Козин под Киевом.

"Телеграф" расскажет больше об особняке бывшего президента Украины и что об этом известно.

Дом Петра Порошенко под Киевом

Строительство огромного имения Порошенко в Киевской области завершилось в 2007 году. Территория под дом была зарегистрирована на ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Лето-2000", главным акционером которого был отец политика, Алексей Порошенко.

Имение Петра Порошенко под Киевом, скриншот из видео программы "Схемы"

Раньше там была база отдыха "Чайка", принадлежавшая Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса. Ее владельцем является концерн Порошенко "Укрпроминвест". Порошенко рассказывал, что объект был приобретен в 2000-х по рыночной цене.

Ранее на месте дома была база отдыха, фото "Информатор"

Территория поместья занимает около 1-2 гектаров и ограждается желтым забором. Дом исполнен в стиле официального государственного органа. Его еще сравнивают с Белым домом – резиденцией американских президентов. Он сопровождается колоннами и перилами в классическом стиле. В доме есть большие окна с раскладкой, придающие винтажности. В общем поместье напоминает старинный дворец.

Особняк Порошенко в стиле государственной структуры, фото "УП"

Дом выполнен в классическом стиле, фото "УП"

Рядом расположен дом, несколько меньше чем основной. Он выглядит более сдержанно, хотя также можно увидеть огромные окна. На территории еще есть, вероятно, домик для гостей, 2 беседки, баня, колоннада и даже собственная часовня.

Еще один дом Порошенко, фото "УП"

Вероятно, домик для гостей, фото "УП"

Часовня в имении Порошенко, фото "УП"

Колоннада, фото "УП"

Также политик арендовал земельный участок у реки на 0,75 гектара сроком 50 лет. Он огражден забором вместе с имением политика, поэтому местные не могут дойти до реки с этого участка.

Причал возле имения Порошенко, фото "УП"

Внутри имение украшено лепниной, позолотой и мрамором. Также в здании, вероятно, стоит рояль бренда Schimmel, который политик указывал в декларации. Кроме того, политик имеет мебельные гарнитуры Jumbo Collection, Asnaghi Interiors и Riva и светильники Moscatelli.

Рояль премиальной марки Schimmel, фото "Информатор"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит особняк "Паши Мерседеса" под Киевом. К его строительству отнеслись с размахом.