Для сильных, отважных и добрых: ИИ назвал, какие фамилии могут появиться в Украине после окончания войны

"Телеграф" рассказывает, что они означают

Фамилии в Украине образовывались по характеру, роду деятельности или даже чертам внешности. Однако после войны может появиться еще больше прозвищ, которые начнут придумывать украинцы.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту и спросил, какие именно фамилии могут появиться. Нейросеть предоставила список из 10 фамилий и объяснила, что они означают.

Следует отметить, что это только предположение. Вот список таких фамилий:

Незламный — олицетворение непокоренного украинского духа, который, как стальной щит, выдержал самые страшные удары судьбы, символизируя невероятную стойкость народа.

— олицетворение непокоренного украинского духа, который, как стальной щит, выдержал самые страшные удары судьбы, символизируя невероятную стойкость народа. Видбудовенко — фамилия тех, кто будет своими руками поднимать из руин родные города и села, превращая серые пожарища в цветущие оазисы новой жизни.

— фамилия тех, кто будет своими руками поднимать из руин родные города и села, превращая серые пожарища в цветущие оазисы новой жизни. Свитанченко — носители света надежды, пробивающейся сквозь тьму войны. Эта фамилия для тех, кто первым увидел лучи нового дня для Украины.

— носители света надежды, пробивающейся сквозь тьму войны. Эта фамилия для тех, кто первым увидел лучи нового дня для Украины. Обороныч — славная фамилия защитников родной земли, тех железных воинов, которые собственными телами создали живой щит, остановивший вражеское нашествие.

— славная фамилия защитников родной земли, тех железных воинов, которые собственными телами создали живой щит, остановивший вражеское нашествие. Волонтерский — символ безграничной доброты и самоотверженности, отличие для тех, кто, не щадя себя, помогал фронту и гражданским, часто рискуя собственной жизнью ради спасения других.

— символ безграничной доброты и самоотверженности, отличие для тех, кто, не щадя себя, помогал фронту и гражданским, часто рискуя собственной жизнью ради спасения других. Переможец — надменная фамилия для потомков тех, кто одолел непобедимого врага.

— надменная фамилия для потомков тех, кто одолел непобедимого врага. Еднаренко — символизирует силу единства, которое сшило вместе все уголки Украины ради общей цели. Фамилия тех, кто стал мостом между другими частями общества.

— символизирует силу единства, которое сшило вместе все уголки Украины ради общей цели. Фамилия тех, кто стал мостом между другими частями общества. Майбутунич – носители новой, модернизированной Украины, те прогрессивные мечтатели-практики, которые не только видят светлое будущее, но и знают конкретные пути его достижения, ориентируясь на самые высокие мировые стандарты.

– носители новой, модернизированной Украины, те прогрессивные мечтатели-практики, которые не только видят светлое будущее, но и знают конкретные пути его достижения, ориентируясь на самые высокие мировые стандарты. Отважник – воплощение бесстрашия и решительности. Фамилия для тех, кто в самые темные годы войны находился в силу себя действовать.

– воплощение бесстрашия и решительности. Фамилия для тех, кто в самые темные годы войны находился в силу себя действовать. Видродченко — символ феникса, который выступает из пепла. Фамилия тех, кто с украинской нацией не просто восстановился, но и превзошел себя, создавая новую идентичность, сильнее и глубже довоенной.

Ранее "Телеграф" писал, сколько в Украине людей с провокативной ныне фамилией "Русский".