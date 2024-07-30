Готовят к обмену? В деле приговоренного к смертной казни немца в Беларуси случился новый поворот

Немца обвиняют по шести серьезным статьям

В Беларуси помиловали гражданина Германии Рико Кригера. Ранее его приговорили к смертной казни.

Решение о помиловании было принято лично белорусским диктатором Александром Лукашенко. Информацию об этом обнародовал telegram-канал "Пул первого", который связывают с его пресс-службой.

В сообщении указано, что Кригера признали виновным по шести статьям уголовного кодекса, после чего его приговорили к смертной казни. 30 июля он обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании.

Как известно Кригер был военным врачом немецкого Красного Креста, ранее работавшим специалистом по безопасности в отделе Госдепа США в Берлине, также считается, что его дело связано с деятельностью полка имени Кастуся Калиновского, который состоит из белорусских добровольцев на службе ВСУ.

В Беларуси ему инкриминируют "незаконные действия с огнестрельным оружием", "нарушение работы общественного транспорта или путей сообщения", "создание или участие в экстремистском формировании", "агентурная деятельность", "наемничество" и "террористический акт".

В сети уже появились предположения о том, что Кригера хотят поменять на офицера российских спецслужб Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили

Стоит отметить, что российский социолог и политический аналитик Игорь Эйдман ранее рассказал "Телеграфу", что между Россией, Германией, США и Беларусью может готовиться масштабный обмен заключенными. Поэтому не исключено, что помилование Кригера как-то с этим связано.