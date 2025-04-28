На их руках кровь 22 людей: что известно о "Днепропетровских маньяках", один из которых уже на свободе

В 2007 году на улицах Днепропетровска орудовала банда жестоких маньяков

"Днепропетровские маньяки" — так называли банду молодых убийц, которые орудовали в тогда еще Днепропетровске. Они сначала убивали животных, а потом перешли на жестокие убийства людей. Всего на счету троих преступников 22 человеческие жизни. Двое из них получили пожизненное заключение, третий — 9 лет лишения свободы.

"Телеграф" расскажет, что известно о "Днепропетровских маньяках" и как сложилась судьба того, кто уже отсидел свой срок.

Что известно о банде "Днепропетровских маньяков"?

Преступная банда, которая убивала людей в Днепре в начале 2000-х, состояла из трех человек — Игоря Супрунюка, Виктора Саенко и Александра Ганжа. На тот момент 19-летние парни нападали на людей и убивали их молотком или отверткой. А начинали они в 2003-2004 годах с убийства кошек и собак.

Примечательно, что парни дружили с детства, все они были из нормальных обычных семей. Отец одного из них работал в прокуратуре, а мать была высокопоставленной чиновницей. Считается, что объединило парней еще с юности общее стремление преодолеть страхи. Они рискованно вели себя, учиняли мелкие преступления, издевались над сверстниками. Однако по началу им это сходило с рук.

Первое убийство было совершено "Днепропетровскими маньяками" 3 марта 2007 года. Их жертвой стал 61-летний пенсионер Виктор Гатунок. А серия убийств началась с расправы над молодым 23-летним милиционером Вадимом Богданом. Его убили в поселке Кирилловка 24 июня 2007 года.

Всего от рук Игоря Супрунюка, Виктора Саенко и Александра Ганжа в разной степени пострадали около 50 человек, 22 из них были жестоко убиты. Бывали дни, когда милиция находила по два трупа на день. Всего убийства продолжались около двух лет и уже в 2009 году состоялся суд над "Днепропетровскими маньяками".

Известно, что двое участников банды — Игоря Супрунюка и Виктора Саенко осудили на пожизненное заключение. А вот Александр Ганжа, который непосредственно не участвовал в самих расправах, получил всего 9 лет.

Как писало издание crime-ua.com в апреле 2019 года, Ганжа вышел на свободу. На момент освобождения ему было уже около 30 лет, а сидя в тюрьме он успел жениться и даже завести детей.

Александр Ганжа

Что касается других участников банды, то они продолжают отбывать свое пожизненное наказание в разных пенитенциарных учреждениях. К слову, в 2024 году российские пропагандисты запустили ИПСО, якобы Саенко и Супрунюк пошли служить в ВСУ из тюрьмы, а потом сбежали из части с оружием в руках. Это оказалось фейком.

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