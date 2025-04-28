"Лучше предыдущей". Нардеп раскрыл новые детали соглашения о недрах с США

Некоторые вопросы в сделке кардинально изменились

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США не предусматривает выплат Киеву в ближайшем будущем. В новой редакции документа полностью поменялась вся логика будущего фонда.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк. По его словам, в новом соглашении о недрах действительно не будет засчитаться предоставленная Украине ранее помощь Штатами.

Нардеп добавляет, что на данном этапе единственные деньги, которые будут поступать в Украину от этого соглашения, – это реинвестирование. К тому же новый черновик сделки, по мнению Железняка, гораздо лучше, чем предыдущая версия, которую Киев получил в марте.

"Если коротко: там о будущих инвестиционных проектах и именно доходах с них. Не действующие и не прямые налоги, как это было. Никаких АЭС, портов (действующих) или газотранспортной системы", — добавляет народный избранник.

Единственный вопрос, в котором Железняк не до конца разобрался, ознакомившись с черновиком соглашения, это структура менеджмента фонда. Пока она остается для него непонятной. Однако в целом новый образец соглашения в определенной степени может быть и выгоден Украине, как сказал нардеп, если верить в чудеса.

По словам Железняка, эту информацию он получил от министра энергетики Германа Галущенко.

"Чисто для поднятия настроения, думаю, нужно записать пункт для наших республиканских друзей, об обязательной экскурсии в ОТГ Полтавской области для переговоров о добыче газа. Тем более Трамп как раз FCPA остановил", — резюмировал Железняк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп эмоционально высказался по поводу соглашения о ископаемых.