США отказались от важного требования к Украине в сделке по минералам

Украина обозначила "красные линии" по своим ресурсам

Помощь США, которая была предоставлена Украине до подписания сделки по минералам, не будет учитываться в этом соглашении. Сейчас документ дорабатывают юридические компании.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после разговора с министром финансов США Скоттом Бессентом. Его сообщение было обнародовано в Telegram.

По словам премьера, в процессе обсуждения сделки по минералам достигнут "хороший прогресс" и четко определены красные линии. В частности, это касается соответствия документа европейским обязательствам Украины, а также не противоречить ее Конституции и законодательству. Кроме того, ее должна ратифицировать Верховная Рада.

"Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания", — сообщил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, сделка по минералам обсуждается с начала февраля, а до этого была частью "Плана победы" президента Зеленского. Однако в ходе первого визита министра финансов США в Киев стало известно, что требования Вашингтона чрезмерно завышены. Это вызвало возмущение как в Украине, так и в ЕС, после чего положения несколько раз переписывались.

17 апреля Белый дом анонсировал подписание соглашения на 24 апреля, однако процесс затянулся. По информации народного депутата Алексея Гончаренко, проект документа предусматривает создание совместного инвестиционного фонда под названием "Фонд реконструкции США-Украина", зарегистрированного в штате Делавэр. Фонд будет наполняться средствами США и роялти из украинских природных ресурсов, переводимых на иностранные счета.