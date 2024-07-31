Приплетают "украинский след": какую грязную игру ведут Путин и Лукашенко, задерживая иностранцев

Главный советник Светланы Тихановской Франак Вячорка раскрыл, как Россия и Беларусь могут использовать дело немецкого гражданина.

Во вторник, 30 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал Рико Кригера — гражданина Германии, приговоренного к смертной казни.

Дело Кригера связано с взрывом на железнодорожной станции Озерище вблизи Минска в октябре 2023 года. Этот участок используется белорусскими военными для разгрузки военной техники в столице РБ. Белорусские официальные СМИ утверждали, что Кригер действовал по заданию Службы безопасности Украины.

Немцу инкриминировали сразу шесть статей, включая статьи о наемничестве, акте терроризма, агентурной деятельности и создании "экстремистского формирования".

Для чего беларусский диктатор и его российский визави Путин могут использовать дело немца, и зачем в это пытаются впутать "украинский след", в интервью "Телеграфу" рассказал Франак Вячорка, главный советник лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской.

Франак Вячорка. Фото LRT

— Задержание, приговор к смертной казни, а теперь помилование Рико Кригера. Зачем Лукашенко, а через него и Путин может удерживать и использовать гражданина Германии?

— Для Путина и Лукашенко эти заключенные – это заложники. Они специально их набирают как можно больше — и политических, и иностранцев, чтобы потом обменивать или на смягчение санкций, или на своих шпионов, как это делал Путин, как это делали диктаторские режимы в Северной Корее, Иране и других частях мира. Так же и в этом случае.

Сначала Кригера задержали, ему приписали все преступления, которых он не совершал, приговорили к смерти, а сейчас его Лукашенко, такой "гуманный и добренький", помиловал. Для Лукашенко самое важное – это показать свою силу, легитимизироваться.

Возможно, он добивался какого-нибудь звонка от канцлера Олафа Шольца в обмен на помилование, но ничего этого не получил. Единый ли это пакет на обмен – российские политзаключенные и Кригер – мы еще не знаем, но узнаем очень быстро. Но в любом случае это грязная игра диктаторов.

*На днях появилась информация о готовящемся масштабном международном обмене заключенными с участием России, Германии, США и Беларуси. Российские медиа и правозащитники сообщают о внезапном этапировании известных политзаключенных и критиков президента РФ Владимира Путина из их привычных мест содержания.

— Была информация, что, возможно, Кригера хотят обменять на Вадима Красикова, агента российских спецслужб, отбывающего в Германии пожизненное наказание. Возможен ли такой сценарий?

— Все возможно, но мы видим, что заключенных в российских тюрьмах тоже якобы готовят на обмен. На кого обменяют, мы пока не знаем. Такие слухи были о Красикове. Ясно, что масштаб разный, все-таки Красиков – агент, а Кригер – случайный человек, которого просто Лукашенко использовал.

Кстати, на прошлой неделе в Беларуси задержали четырех латвийцев, поэтому сидят до 30 иностранцев, политических заключенных, которых Лукашенко потенциально может использовать на обмены, торги с Западом. Увидим, но с одной стороны самое важное – сохранить свободу и жизнь людей, а с другой – такие методы, когда они становятся нормальностью – набирать заложников, затем их обменивать – аморально со стороны диктаторов.

— То есть, задержание именно иностранных граждан в Беларуси — это распространенное явление?

— Для Лукашенко – это часто дело. Уже был кейс три года назад, когда задержали беларусску с гражданством Швейцарии Наталью Херше. И Лукашенко тоже торговался, шантажировал, женщину держали в тюрьме, а Швейцария боролась за ее освобождение. Потом якобы договорились, что Швейцария направит своего посла в Минск, это произошло, и Наталию Херше освободили. Самое важное, что Наталья на свободе, а то, что Швейцария приехала, ни в коем случае не означает, что страна изменила свою политику.

— Что также интересно по делу Кригера — явный "украинский след", который пытаются к этому делу приплести. Не является ли это дело постановкой со стороны российских и беларусских спецслужб, чтобы в очередной раз демонизировать Украину и одновременно взять в заложники иностранного гражданина?

— Там постановка от начала до конца. Это такой Бродвей-сценарий, придумали ему историю, написали посты в Фейсбуке и других соцсетях, тексты и чаты якобы он попытался вступить в "Полк Калиновского" (беларусский полк Вооруженных сил Украины. — Ред. ), что полк отрицает. Очевидно, что все это делалось специально, чтобы увеличить вес этого процесса, этого дела, чтобы поднять цену на обмен.

Но я думаю, что это выдумка. Мы понимаем взгляды Кригера, что он был за Украину, работал в гуманитарных организациях, но режим просто дописал за него биографию и придумал ему преступления.

*После вынесения смертного приговора на беларусском государственном телевидении был выпущен сюжет под названием "Исповедь немецкого террориста", в котором Кригер, сидя за решеткой, рассказывает, что год назад решил уехать в Украину, чтобы якобы устроиться санитаром в иностранный легион. В конце репортажа Кригер плакал и просил прощения и помилования.

— Мы также видим, что в этот процесс очень вовлечен МИД Беларуси. Буквально месяц назад сменился "глава" этого ведомства. Какова была мотивация Лукашенко поменять Алейника на Рыженкова? Означает ли это какие-либо изменение во внешнеполитическом векторе режима?

— Вектор там один. Делать все, чтобы угодить Путину, потому что от Путина зависит выживание самого Лукашенко. Он этого не изменит, он ценностно близок к России, Советскому Союзу, но задача для МИД — это торговаться, снимать санкции, отбеливать режим: "Мы помогаем Путину, но не все так однозначно". И, возможно, Лукашенко надеется, что новый "министр" Рыженков будет лучше делать эту работу.

Алейник более технократический, пассивный, осторожный. Рыженков же очень политически активен. И Лукашенко активизирует работу на Запад по отбеливанию, отмыванию себя от совершаемых им преступлений.

— Кажется, даже риторика режима Лукашенко несколько изменилась, стала более мягкой в сторону Запада, или нет?

— Я не заметил изменения риторики. Они всегда бросали сигналы, что "мы хотим дружить с Западом", а на следующий день отправляли тысячу мигрантов на границу или совершали провокацию с вертолетами. Потому не стоит этому верить. Их слова никогда не сходятся с действиями. Они посылают такие месседжи, чтобы все услышали, что хотят услышать.

Лукашенко в один спич может запихнуть слова о поддержке Украины, о братском украинском народе, а потом сказать, что будем помогать Путину бомбить украинских фашистов. И для него это нормально. Это такая политическая шизофрения, беларусы к этому привыкли. Мир уже привыкает. Есть такой crazy man (сумасшедший мужчина) в центре Европы, и нужно вместе с ним что-то делать.