Що задумав Путін? У Росії "зникли" ще двоє відомих політв'язнів

У списку вже десять імен

У Росії до політв’язнів та критиків Путіна, які дивом "зникли" зі своїх звичних місць утримання, додалися два імені. Мова про Володимира Кара-Мурзу та журналістку RusNews Марію Пономаренко.

Про це повідомив російський блогер Рустем Адагамов. Крім того, він зазначив, що невідоме місце розташування й засудженого американця Пола Вілана.

"До вчорашніх семи "зниклих" політв’язнів сьогодні додалися Володимир Кара-Мурза та журналістка RusNews Марія Пономаренко. Крім того, невідоме місце розташування американця Пола Вілана, засудженого на 16 років за шпигунство", — написав Адагамов.

Пізніше на його сторінці у Facebook з’явився допис про те, що з бази даних Федерального бюро в'язниць США зникли дані про деяких ув’язнених громадян Росії.

"Дані про деяких з громадян РФ, що відбувають тюремне покарання в США, зникли з бази даних Федерального бюро в'язниць на тлі спекуляцій про обмін ув'язненими, що ймовірно готується", — написав Адагамов і додав, що інформація про майбутній обмін, нині стала очевидною.

У коментарях користувачів непокоїть, що такого може виторгувати для себе Путін за подібний "жест доброї волі".

Схожі коментарі побачили в Адагамова і в мережі X (Twitter), куди блогер дублює свої дописи з Facebook.

Нагадаємо, перша інформація про "зниклих" політв’язнів почала просочуватися у російські ЗМІ у вівторок, 30 липня. Тоді російські медіа повідомили про раптове переміщення відомих політв'язнів і критиків лідера РФ Володимира Путіна з їхніх звичних місць утримання. Мова про Ксенію Фадеєву, Лілію Чанишеву (соратницю Олексія Навального — прим. ред.), Олександру Скочиленко, Іллю Яшина і Олега Орлова. Пізніше стало відомо, що з колонії також зник уродженець Німеччини, політув'язнений Кевін Лік. Сьомим став Данило Кринарі, який був засуджений до 5 років за "конфіденційну співпрацю" з Україною.

Також у вівторок, 30 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував Ріко Крігера — громадянина Німеччини, який був засуджений до смертної кари.

До слова, в інтерв’ю виданню "Телеграф" головний радник лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів Для чого білоруський диктатор і його російський візаві Путін можуть використати справу німця. Інтерв’ю читайте у матеріалі: Яку брудну гру ведуть Путін та Лукашенко, затримуючи іноземців