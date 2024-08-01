Россия отдала политзаключенных и вернула шпионов: что известно о каждом участнике обмена

Всего обменяли 24 человека

В сети появились имена и фамилии заключенных, которых обменяли между собой Россия и Запад. Согласно информации российских СМИ, со стороны России на обмен представлены 16 человек, со стороны Запада восемь.

Об этом пишет издание The Insider. Отмечают, что Россия обменяла политических заключенных на шпионов и убийц.

Кого получила Россия?

Вадим Красиков

Наемный убийца, служивший в подразделении "Вымпел" ЦСН ФСБ, а затем стал исполнителем в ряде заказных убийств, в том числе бизнесмена Александра Козлова в Карелии в 2007 году, бизнесмена Альберта Назранова в Москве в 2015 году, чеченского беженца Зелимхана Хангош году и других.

Сначала Кремль отвергал любые обвинения в причастности к убийству Хангошвили.

Вадим Красиков

Однако расследование The Insider раскрыло подлинное лицо "Соколова" (под этой фамилией действовал Красиков) и выявило доказательства его связей со спецслужбами. Это привело к пожизненному заключению убийцы в Германии.

Впоследствии Путин сменил тактику: он открыто признал связь с Красиковым, назвав его "патриотом", и публично предложил обменять его на американского журналиста Эвана Гершковича.

Артем и Анна Дульцевы

В Любляне в конце 2022 года задержали супругов, которые выдавали себя за граждан Аргентины Людвига Гиша и Марию Розу Майер Муньос. На самом деле это были Артем и Анна Дульцевы из Словении. Анна представлялась владелицей художественной галереи, но расследование The Insider обнаружило, что ее не знали на местном арт-рынке.

Анна и Артем Дульцевы

Настоящее лицо пары установили благодаря сравнению отпечатков пальцев псевдоаргентинцев с данными Интерпола. Анализ биографий супругов указывает на высокую вероятность их принадлежности к нелегальной сети ГРУ.

Михаил Микушин

Норвежский суд в мае 2022 года раскрыл личность шпиона, работавшего в Арктическом университете Тромсе. Им оказался Михаил Валерьевич Микушин, 1978 года рождения, маскировавшийся под бразильца Жосе Ассиса Джиаммариа, якобы рожденного в 1984 году.

Михаил Микушин

Микушин успешно интегрировался в норвежскую академическую среду, но был разоблачен. Расследование подтвердило его связь с ГРУ и обнаружило, что, несмотря на удачную инфильтрацию, "профессор" допустил ряд ошибок, которые привели к его провалу в качестве агента.

Павел Рубцов

На польско-украинской границе 27 февраля 2022 года польские спецслужбы задержали Павла Рубцова, агента ГРУ, действовавшего под прикрытием испанского журналиста Пабло Гонсалеса. Ему предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России.

Павел Рубцов

Рубцов, пользуясь журналистскими полномочиями, собирал разведывательную информацию в Украине и пытался войти в доверие российским оппозиционерам.

После ареста анализ изъятых у него цифровых носителей обнаружил подробные отчеты о деятельности Жанны Немцовой и ее окружения. Особое внимание псевдожурналист уделял участникам летней школы журналистики из Украины и США.

Роман Селезнев

Хакер, по имени Роман Селезнев, с 2003 года торговал похищенными данными банковских карт, преимущественно американских граждан. По оценкам следствия, его деятельность повлекла ущерб на сумму более $169 миллионов.

В США по этому делу вынесли беспрецедентно суровый приговор – 27 лет заключения. Хакер был обвинен в компьютерном мошенничестве и похищении персональных данных. Преступник был под стражей с 2014 года, а окончательное решение суд принял в 2018 году.

Роман Селезнев

Роман Селезнев является сыном депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева (партия ЛДПР).

Владислав Клюшин

Бостонский суд США 7 сентября 2023 г. вынес приговор российскому бизнесмену Владиславу Клюшину, приговорив его к 9 годам заключения за инсайдерскую торговлю. Клюшин был задержан в Швейцарии в марте 2021 года и впоследствии экстрадирован в США.

Владислав Клюшин

Ему инкриминировали участие в международной схеме, которая использовала конфиденциальную информацию для незаконного обогащения на фондовом рынке. По данным обвинения, эта схема, организованная за пределами США, принесла участникам прибыль в $93 миллиона.

Вадим Конощенок

Конощенок был ключевой фигурой в контрабандистской сети "Серния", которая нелегально перевозила высокотехнологичное оборудование из США через страны ЕС российским государственным компаниям. Масштабы операций сети впечатляют: ядро "Сернии" получило госконтрактов на 5,2 млрд рублей, а периферийные компании – на 1,2 млрд.

В ноябре 2022 года Конощенка задержали в эстонской Нарве при попытке ввезти контрабанду в Россию. Ранее его уже останавливали на границе с полупроводниками, электроникой и снайперскими шарами, но он продолжал свою деятельность до ареста и экстрадиции в США.

Вадим Конощенок

Расследование выявило связи "Сернии" с российскими спецслужбами. Среди изъятых у Конощенка материалов нашли его фото в форме ФСБ с подписью "фото на паспорт", которое он направил своему контакту.

Кого из политзаключенных освободила Россия?

Владимир Кара-Мурза

Российский суд в апреле 2023 года вынес суровый приговор активисту и публицисту Владимиру Кара-Мурзе – 25 лет колонии. Он содержался в московском СИЗО с апреля 2022 года по трем обвинениям: распространение "фейков" об армии, сотрудничество с "нежелательной организацией" и государственная измена.

Обвинения в государственной измене Кара-Мурзе выдвинули из-за его публичных выступлений в США и Европе. В своих речах он разоблачал государственный террор по политическим мотивам, фальсификации выборов и нарушение прав человека в России. Кроме того, он открыто называл Россию страной-агрессором в войне против Украины.

Владимир Кара-Мурза

В 2021 году сотрудники НИИ-2 ФСБ предприняли две попытки отравить оппозиционера. Вскоре Кара-Мурза подал заявление о покушении на убийство, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано. После покушений у политика начались серьезные проблемы со здоровьем.

Илья Яшин

Мещанский районный суд Москвы 9 декабря 2022 г. вынес суровый приговор по статье о распространении "фейков" о российской армии. Илья Яшин получил 8,5 года колонии общего режима, что на тот момент стало самым жестким наказанием по этой статье. Уголовное дело против Яшина было открыто из-за его стрима, посвященного преступлениям российских военных в Буче. Кроме того, на него составили четыре административных протокола за "дискредитацию" армии.

Илья Яшин

Алсу Курмашева

Алсу Курмашева, 47-летняя редактор проекта "Радио Свобода" Idel.Реалии, гражданка России и США, попала под преследование российских властей. В мае 2023 года она прибыла в Россию по семейным причинам, но 2 июня ее задержали в аэропорту Казани при попытке вылететь в Чехию. У нее конфисковали оба паспорта и оштрафовали за несообщение о втором гражданстве.

18 октября Курмашеву, ожидавшую возвращение документов в Татарстане, арестовали в рамках уголовного дела. Хотя ее не внесли в реестр "иноагентов", власти ожидали, что она сама должна была заявить о своем потенциальном статусе.

Алсу Курмашева

В декабре против журналистки возбудили новое дело по статье о военных "фейках" из-за ее редакторской работы над книгой "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину". С октября 2023 г. она находилась в СИЗО.

19 июля 2024 года Верховный суд Татарстана вынес приговор Алсу Курмашевой — 6 лет и 6 месяцев колонии за распространение "фейков" о российской армии.

Эван Гершкович

16 лет колонии по обвинению в шпионаже. Эван Гершкович стал первым сотрудником иностранного СМИ в новейшей истории России, арестованный по такому обвинению.

Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда он прибыл для интервью с пиарщиком Ярославом Ширшиковым об отношении общества к вербовке в ППК "Вагнер".

Эван Гершкович

Обвинение утверждает, что журналист "по заданию ЦРУ" собирал секретную информацию об оборонном предприятии в Свердловской области. По словам фотографа, который сотрудничал с Гершковичем, репортер готовил материал о восприятии войны в российских регионах, посетив Екатеринбург и Нижний Тагил и планируя поездки в другие города.

Олег Орлов

Уголовное дело против 70-летнего правозащитника, главы "Мемориала" Олега Орлова возбудили в марте 2023 года после обысков в "Мемориале", проходивших в рамках другого дела, о реабилитации нацизма. В ходе следственных действий у организации изъяли технику и архивные документы. Сам Орлов был обвинен в написании статьи, в которой он назвал боевые действия России в Украине "самым тяжелым ударом по будущему страны".

27 февраля 2024 года суд РФ признал Орлова виновным и приговорил к 2,5 годам заключения в колонии.

Олег Орлов

Сразу после его поступления в СИЗО-5 "Водник" 70-летнему Орлову сделали предложение подписать контракт о согласии на отправку на фронт в Украину. Когда он напомнил о своем возрасте, сотрудники СИЗО заявили, что их "ничего не смущает".

Александра Скочиленко

Скочиленко была задержана 11 апреля 2022 года, перед этим у нее дома прошел обыск. По версии следствия, 31 марта художница распространила в магазине "Перекресток" информацию о Вооруженных силах Российской Федерации: девушка вставляла вместо ценников товаров сообщения о погибших при обстреле Мариупольского драмтеатра мирных жителей.

Александра Скочиленко

16 ноября 2023 года районный суд Санкт-Петербурга приговорил Александру к 7 годам лишения свободы. Вскоре после приговора судья по делу Скочиленко был повышен до заместителя председателя Калининского районного суда.

Андрей Пивоваров

31 мая 2021 года бывший глава "Открытой России" Андрей Пивоваров был снят с рейса Санкт-Петербург — Варшава и задержан в аэропорту Пулково уже после прохождения паспортного контроля. Против него возбудили уголовное дело по статье о производстве деятельности нежелательной организации.

Андрей Пивоваров

Позже к обвинению было добавлено 30 постов и один репост в Facebook, помимо прочего, касающихся протестов в Хабаровске, несогласия с внесением поправок в Конституцию и поддержки задержанных на митингах. В июле 2022 года Пивоварова приговорили к 4 годам колонии.

Ксения Фадеева

Бывшая руководительница томского штаба Навального получила суровый приговор в декабре 2023 года. Суд назначил ей 9 лет колонии по двум обвинениям: организация деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участие в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Ксения Фадеева

Кроме продолжительного срока заключения, Фадееву также оштрафовали на полмиллиона рублей.

Лилия Чанышева

Бывший глава уфимского штаба Алексей Навальный была арестована в Уфе в ноябре 2021 года. Она стала первой фигуранткой дела о создании "экстремистского сообщества" после признания ФБК и штабов Навального такими, несмотря на то, что они были распущены. Обвинения в экстремизме предъявлялись Чанышевой задним числом за деятельность, когда организации еще не имели статуса экстремистских.

Лилия Чанышева

В июне 2023 года она признана виновной в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и создании организации, нарушающей права граждан. Прокурор требовал 12 лет колонии.

Вадим Останин

Бывший глава Барнаульского штаба Навального. Сначала руководил штабом в Бийске, а затем в Барнауле. В этой должности он разоблачал местных коррупционеров и помогал жителям Алтайского края влиять на работу чиновников.

Был задержан в декабре 2021 года, против него возбудили уголовное дело по участию в экстремистском сообществе и некоммерческой организации.

Вадим Останин

В июле 2023 года его приговорили к 9 годам колонии общего режима.

Рико Кригер

Бывший сотрудник немецкого Красного Креста, медик Кригер, был задержан в Беларуси в октябре 2023 года. Его обвинили по шести статьям: незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, приведение в негодность транспорта или путей сообщения, создание экстремистского формирования или участие в нем, агентурная деятельность, найм и акт терроризма.

Рико Кригер

Утверждалось, что Кригер прибыл в Беларусь в октябре 2023 года под видом туриста, но выполнял задачи украинских спецслужб. Кригера приговорили к расстрелу.

30 июля 2024 года Александр Лукашенко помиловал Кригера.

Герман Мойжес

28 мая был задержан юрист, идеолог велодвижения Герман Мойжес, гражданин Германии и России. Его обвиняли в государственной измене.

Сначала Мойжеса пытались остановить на набережной Крюкова в Санкт-Петербурге, но он был на велосипеде и принял маневры силовиков за неадекватное поведение водителей, поэтому просто уклонился и уехал. Задержали его у дома на набережной Фонтанки. Мойжеса отвезли в московский следственный изолятор "Лефортово", по запросу спецслужб суд арестовал его на два месяца.

Герман Мойжес

Кевин Лик

18-летний Лик стал первым осужденным за госизмену школьником в России. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима в декабре 2023 года. Согласно решению суда, он фотографировал "места дислокации" воинской части в Майкопе, после чего отправлял фотографии по электронной почте "представителю иностранного государства". Лик является гражданином ФРГ и России, и летом 2022 года его мать приняла решение вернуться с сыном в Германию.

Кевин Лик

Демури (Дитер) Воронин

Гражданин России и Германии. Политолог, 45 лет. Фигурант дела журналиста Ивана Сафронова. Воронин был задержан в феврале 2021 года во время визита в Россию и обвинен в том, что он якобы получал от Сафронова информацию, которую затем продавал иностранным разведкам.

Демури (Дитер) Воронин

В марте 2023 года Мосгорсуд признал Воронина виновным в госизмене и приговорил к 13 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

Патрик Шебель

Гражданин Германии. В январе 2024 года был задержан в Пулковом из-за шести мармеладок, в составе которых эксперты обнаружили марихуану. В ходе судебного процесса Шебель рассказал, что в его родной стране такие конфеты продаются легально, о запрете подобных наркотических веществ в России он не знал, а медвежат купил еще год назад, чтобы употреблять перед длительными перелетами.

Патрик Шебель

Пол Вилан

Американский военнослужащий (бывший морской пехотинец) Пол Вилан был арестован в 2018 году, когда прилетел в Россию на свадьбу своего бывшего сослуживца. В июне 2020 года он признан виновным в шпионаже против России и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Виновным себя не признал.

Пол Вилан

Сам Вилан связал свое уголовное преследование с долгом в размере около 100 тысяч рублей, который его старый знакомый, оперативник ФСБ, якобы не захотел ему отдавать.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что российский оппозиционер в комментарии нашему изданию рассказал, кто нужен Путину и чего ждать от масштабного обмена.