Обмен заключенными между Западом и РФ таки проходит? В небе засекли подозрительные самолеты (обновляется)

"Телеграф" рассказывает все последние подробности о возможном обмене пленными

В четверг, 1 августа 2024 года, между Россией и Западом, согласно слухам, якобы должен состоятся масштабный обмен заключенными. Эти слухи появились после сообщения об исчезновении ряда российских оппозиционеров, которые пребывали в СИЗО.

"Телеграф" внимательно следит за происходящим, и рассказывает все последние подробности. Этот материал будет обновляться.

15:20 Известный карикатурист Леонид Швец опубликовал свою новую работу на тему возможного обмена заключенными между Западом и РФ.

15:01 Как пишет Bloobmerg, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Вилан вроде бы освобождены в рамках обмена заключенными. Впрочем, официального сообщения об обмене еще не было.

Российский суд 19 июля приговорил Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Гершковича задержали в марте 2023 года, он больше года провел в российском СИЗО.

Пол Уилан также был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве, куда он приехал на свадьбу сослуживца. В июне 2020 года ему вынесли приговор.

15:00 Приблизительные списки на обмен

Имена не подтверждены, они фигурировали в слухах, которые распространяли российские и Западные СМИ в последнее время

СМИ пишут, что в рамках обмена Россия может освободить от 20 до 30 политических заключенных и журналистов. В список на обмен могут входить люди, связанные с Алексеем Навальным, россияне, осужденные за критику войны в Украине, а также граждане США:

Владимир Кара-Мурза

Илья Яшин

Эван Гершкович

Иван Сафронов

Олег Орлов

Даниил Кринари

Пол Вилан

Кевин Лик

Лилия Чанышева

Ксения Фадеева

Саша Скочиленко

Рико Кригер

Александр Винник

Максим Марченко

Вадим Конощенко

Владислав Клюшин

Владимир Дунаев

Роман Селезнев

Артем и Анна Дульцевы и другие.

14:30 На данный момент в Анкару следуют уже два российских правительственных самолета — RA-64059 и RA-64057.

14:22 С военной базы Рамштайн в Германии в сторону Турции летит американский военно-транспортный самолет под номером HKY767, на данный момент он пролетает над Румынией. Напомним, туда же летит и российский Туполев-204-300 с бортовым номером RA-64059

13:40 Уже сразу шесть спецбортов отряда "Россия" летят в разные направления на фоне новостей о самом масштабном обмене заключенными со времен СССР.

Помимо RA-61727 в небо поднялся самолет Туполев-204-300 с бортовым номером RA-64059, используемый Управлением делами президента РФ, в 12:30 по московскому времени вылетел из "Внуково" в Анкару. Там недавно меняли американца Трэвора Рида на российского летчика Константина Ярошенко и украинских защитников Азовстали.

Самолет ИЛ-96-300 с бортовым номером RA-96014 вылетел из "Внуково" в 10:38 по московскому времени. Он кружит над Уфой. В апреле прошлого года этим спецбортом выслали из Москвы в Берлин более 20 немецких дипломатов.

В воздухе с 13:01 по московскому времени находится Ту-154М с бортовым номером RA-85843, принадлежащий летному отряду "Россия". Он вылетел из Челябинска.

Самолет "Туполев" с бортовым номером RA-64057 вылетел из "Внуково" в 12:37 по московскому времени. Он летит недалеко от Пензы. Его точное направление неизвестно. Борт эксплуатируется специальным летным отрядом "Россия" и используется для перевозки руководства РФ.

Самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96019 вылетел из "Внуково" в 9:56 по московскому времени. Он пролетает возле Новосибирска. По данным росСМИ, это резервный самолет Владимира Путина, который также он используется для перевозки других первых лиц страны.

13:20 После полета в Калининград RA-61727, на котором, по слухам, могут находиться участники обмена, пролетел вдоль границ Финляндии и сел в российском Мурманске.

13:00 Утром 1 августа сайт для мониторинга движения воздушных суден засек подозрительный борт над территорией РФ. Речь идет о самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61727, который принадлежит Специальному лётному отряду "Россия", подчиненному Управлению делами президента. Он вылетел из московского аэропорта "Внуково" в Калининград.

Как отмечает российское "Агентство. Новости", такие самолеты ранее неоднократно использовались для обмена, например:

в декабре 2022 года самолет RA-61727 использовался при обмене Виктора Бута на Бритни Грайнер, писал сайт Radaratlas.com.

Также самолет Ан-148 также использовался для при обмене Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида в апреле 2022 года. Правда, тогда за Ярошенко летал самолет с бортовым номером RA-61712.

При обмене Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова в 2016 году также использовался Ан-148 специального летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-61716.

Борта RA-61727 и RA-61712 считаются самолетами, обслуживающими ФСБ. При этом, в обоих случаях самолеты приземлялись именно во "Внуково".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может выйти на свободу, в случае, если слухи об обмене окажутся правдой.