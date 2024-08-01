Обмен заключенными между Западом и РФ таки проходит? В небе засекли подозрительные самолеты (обновляется)
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"Телеграф" рассказывает все последние подробности о возможном обмене пленными
В четверг, 1 августа 2024 года, между Россией и Западом, согласно слухам, якобы должен состоятся масштабный обмен заключенными. Эти слухи появились после сообщения об исчезновении ряда российских оппозиционеров, которые пребывали в СИЗО.
"Телеграф" внимательно следит за происходящим, и рассказывает все последние подробности. Этот материал будет обновляться.
15:20 Известный карикатурист Леонид Швец опубликовал свою новую работу на тему возможного обмена заключенными между Западом и РФ.
15:01 Как пишет Bloobmerg, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Вилан вроде бы освобождены в рамках обмена заключенными. Впрочем, официального сообщения об обмене еще не было.
- Российский суд 19 июля приговорил Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Гершковича задержали в марте 2023 года, он больше года провел в российском СИЗО.
- Пол Уилан также был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве, куда он приехал на свадьбу сослуживца. В июне 2020 года ему вынесли приговор.
15:00 Приблизительные списки на обмен
Имена не подтверждены, они фигурировали в слухах, которые распространяли российские и Западные СМИ в последнее время
СМИ пишут, что в рамках обмена Россия может освободить от 20 до 30 политических заключенных и журналистов. В список на обмен могут входить люди, связанные с Алексеем Навальным, россияне, осужденные за критику войны в Украине, а также граждане США:
- Владимир Кара-Мурза
- Илья Яшин
- Эван Гершкович
- Иван Сафронов
- Олег Орлов
- Даниил Кринари
- Пол Вилан
- Кевин Лик
- Лилия Чанышева
- Ксения Фадеева
- Саша Скочиленко
- Рико Кригер
- Александр Винник
- Максим Марченко
- Вадим Конощенко
- Владислав Клюшин
- Владимир Дунаев
- Роман Селезнев
- Артем и Анна Дульцевы и другие.
14:30 На данный момент в Анкару следуют уже два российских правительственных самолета — RA-64059 и RA-64057.
14:22 С военной базы Рамштайн в Германии в сторону Турции летит американский военно-транспортный самолет под номером HKY767, на данный момент он пролетает над Румынией. Напомним, туда же летит и российский Туполев-204-300 с бортовым номером RA-64059
13:40 Уже сразу шесть спецбортов отряда "Россия" летят в разные направления на фоне новостей о самом масштабном обмене заключенными со времен СССР.
- Помимо RA-61727 в небо поднялся самолет Туполев-204-300 с бортовым номером RA-64059, используемый Управлением делами президента РФ, в 12:30 по московскому времени вылетел из "Внуково" в Анкару. Там недавно меняли американца Трэвора Рида на российского летчика Константина Ярошенко и украинских защитников Азовстали.
- Самолет ИЛ-96-300 с бортовым номером RA-96014 вылетел из "Внуково" в 10:38 по московскому времени. Он кружит над Уфой. В апреле прошлого года этим спецбортом выслали из Москвы в Берлин более 20 немецких дипломатов.
- В воздухе с 13:01 по московскому времени находится Ту-154М с бортовым номером RA-85843, принадлежащий летному отряду "Россия". Он вылетел из Челябинска.
- Самолет "Туполев" с бортовым номером RA-64057 вылетел из "Внуково" в 12:37 по московскому времени. Он летит недалеко от Пензы. Его точное направление неизвестно. Борт эксплуатируется специальным летным отрядом "Россия" и используется для перевозки руководства РФ.
- Самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96019 вылетел из "Внуково" в 9:56 по московскому времени. Он пролетает возле Новосибирска. По данным росСМИ, это резервный самолет Владимира Путина, который также он используется для перевозки других первых лиц страны.
13:20 После полета в Калининград RA-61727, на котором, по слухам, могут находиться участники обмена, пролетел вдоль границ Финляндии и сел в российском Мурманске.
13:00 Утром 1 августа сайт для мониторинга движения воздушных суден засек подозрительный борт над территорией РФ. Речь идет о самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61727, который принадлежит Специальному лётному отряду "Россия", подчиненному Управлению делами президента. Он вылетел из московского аэропорта "Внуково" в Калининград.
Как отмечает российское "Агентство. Новости", такие самолеты ранее неоднократно использовались для обмена, например:
- в декабре 2022 года самолет RA-61727 использовался при обмене Виктора Бута на Бритни Грайнер, писал сайт Radaratlas.com.
- Также самолет Ан-148 также использовался для при обмене Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида в апреле 2022 года. Правда, тогда за Ярошенко летал самолет с бортовым номером RA-61712.
- При обмене Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова в 2016 году также использовался Ан-148 специального летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-61716.
Борта RA-61727 и RA-61712 считаются самолетами, обслуживающими ФСБ. При этом, в обоих случаях самолеты приземлялись именно во "Внуково".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может выйти на свободу, в случае, если слухи об обмене окажутся правдой.