Соратники Навального исчезли из СИЗО: российский оппозиционер намекнул, что происходит

Обмен пока не состоялся

В средствах массовой информации во вторник, 30 июля, появились сообщения об исчезновении ряда российских оппозиционеров, которые пребывали в СИЗО. Выводы о причинах делать пока рано.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер Илья Пономарев. Он не стал комментировать слухи о возможном их обмене на некоторых россиян, которые отбывают заключение в западных странах, однако косвенно подтвердил информацию.

"В настоящее время без комментариев, пока этот обмен не прошел", — сказал Пономарев.

Ранее появилась информация о том, что практически одновременно из российских СИЗО исчезли ряд оппозиционных деятелей. Среди них обнаружили пропажу сторонника Алексея Навального Ильи Яшина, бывших руководительниц штабов в Томске и Уфе Ксении Фадеевой и Лилии Чанышевой, правозащитника Олега Орлова и художницы Александры Скочиленко.

Позже стало известно, что также пропали уроженец Германии, политзаключенный Кевин Лик и осужденный на 5 лет за "сотрудничество с Украиной" Даниил Кринари.

Как сообщалось ранее, информацию об этом также подтвердил "Телеграфу" российский социолог и политический аналитик Игорь Эйдман. По его словам, между Россией, Германией, США и Беларусью может готовиться масштабный обмен заключенными.