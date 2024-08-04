Не побрезговал взяткой? СМИ заявили, что Трамп мог взять миллионы долларов от президента Египта в 2016 году

Трамп смог выпросить у египетского президента 10 миллионов долларов, утверждают СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп, похоже, взял взятку в 10 миллионов долларов от президента Египта Абделя Фатаха ас-Сиси на свою президентскую кампанию в 2016 году. Это привело к тому, что команда специального прокурора Роберта Мюллера начала отдельное расследование на этот счет, но назначенный Трампом генеральный прокурор США Билл Барр его прекратил.

Об этом пишет американское издание The Washington Post в своем расследовании. Отмечается, что история началась еще в 2017 году, когда в отделение Национального банка Египта в Каире пришло странное сообщение.

"За пять дней до того, как Дональд Трамп стал президентом в январе 2017 года, менеджер отделения банка в Каире получил необычное письмо от организации, связанной с египетской разведкой. Он попросил банк "любезно снять" почти 10 миллионов долларов со счета организации — все наличными. Согласно записям банка, внутри государственного Национального банка Египта вскоре работники были заняты сборкой пачек 100-долларовых купюр в две большие сумки. Четверо мужчин прибыли и забрали сумки, которые позже официальные лица США описали в запечатанных судебных документах как общим весом 200 фунтов и содержали значительную часть резерва американской валюты Египта в то время", – пишет издание.

В США получили сведения об этой странной транзакции в том же 2017 году по линии ЦРУ. Заинтересованный попытками Сиси отправить деньги Трампу – прямым правонарушением, поскольку кандидаты в президенты США не могут получать деньги от иностранных правительств – спецпрокурор Роберт Мюллер создал внутри своего аппарата "команду 10", специальный отдел, который должен был расследовать дело. И уже летом 2017 прокуроры и следователи начали получать информацию.

"Когда команда Мюллера приступила к работе, следователи сосредоточились на том, как в то время, когда кандидат Трамп встретился с Сиси в 2016 году, предвыборная кампания Трампа имела финансирование. Во время интервью с ближайшими советниками кандидата они узнали, что они умоляли Трампа выписать чек на его предвыборную кампанию для последнего показа телевизионной рекламы. Трамп неоднократно отказывался — до 28 октября, примерно через пять недель после встречи с Сиси, когда он объявил о вливании 10 миллионов долларов. В контексте египетской разведки следователи считали эту сумму предметом интереса, сообщили люди, знакомые с расследованием. Хотя вливание было зафиксировано в отчетах о финансировании предвыборной кампании как вклад, глава финансового отдела предвыборной кампании Трампа структурировал соглашение как заем, который можно было вернуть Трампу, чтобы убедить его одобрить соглашение, согласно записям интервью ФБР с ключевым советником Трампа", – отмечает издание.

Также удалось выяснить, что Трамп во время встречи с Сиси убедил его, что будет лучшим другом Египта, если станет президентом. Кстати, свое обещание он выполнил: в нарушение политики США во времена Обамы, Трамп пригласил египетского президента в Белый дом одним из первых. В 2018 году Египет, несмотря на возмущение государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, получил 195 млн долларов на военную помощь – деньги, которые были заморожены из-за нарушений прав человека Каиром. После того, Тиллерсон публично выразил несогласие, Трамп демонстративно выделил Египту еще 1,2 млрд. долларов США.

В 2019 году расследование "команды 10" было приостановлено генпрокурором США Биллом Барром. Он заявил, что по делу якобы "нет доказательств", и с помощью нового прокурора Колумбии Джесси Лю и директора ФБР Кристофера Рэя фактически саботировал расследование. Так, прокуроры не смогли получить банковские записи счетов Трампа за 2017 год. А в 2020 году Барр вообще закрыл дело, сославшись на "отсутствие достаточных доказательств, чтобы подтвердить это дело вне разумного сомнения".

Как писал "Телеграф", Трампа приговорили к огромному штрафу по делу о мошенничестве с недвижимостью, где Трамп проходил обвиняемым. Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон 16 февраля объявил приговор, в котором Трампа обязывают выплатить 355 млн долларов США штрафа и запрещают ему и его детям вести бизнес-деятельность в штате.

Это уже не первый суд, проигранный Трампом. Недавно британский Высокий суд отклонил иск Трампа к британской частной разведывательной фирме, собравшей доказательства его участия в извращенных половых актах и подкупе российских чиновников. Как известно, в 2017 году в СМИ попало досье с материалами о приключениях Трампа в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что дело по мошенничеству – не единственное открытое против него дело, поскольку он уже имеет на своем счету дело о секретных документах и деньгах для порнозвезды.