"Я и так лидирую": Трамп пренебрежительно отказался от дебатов с Харрис и дал странное объяснение

Трамп попытался оправдаться, заявив, что он-де и так лидер

Экс-президент США Дональд Трамп, кандидат на президентских выборах 2024 года от республиканцев, отказался выходить на дебаты с вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от демократов, о происхождении которой недавно говорил. При этом Трамп раньше сам вызвал ее на дебаты, заявляя, что разгромит Гаррис в хлам.

Об этом пишет издание The Hill. Интересно, что Трамп попытался оправдаться, заявив, что он, мол, и так лидер, а Харрис будет лучше Байдена, но хуже его.

"Сейчас я говорю, зачем мне проводить дебаты? Я лидирую в опросах. И ее все знают, и все знают меня", – заявил он.

При этом 30 июля во время митинга в Атланте Харрис вызвала Трампа на дебаты после того, как он сделал о ней ряд очень оскорбительных заявлений. Харрис выразила надежду, что у Трампа хватит смелости повторить все это лицом к лицу.

"Что ж, Дональд, я надеюсь, что ты передумаешь встречаться со мной на сцене дебатов, потому что, как говорится, если тебе есть что сказать, скажи это мне в глаза", — сказала она.

Ранее "Телеграф" писал, что за пост президента США Трамп будет бороться с Камалой Харрис. Очевидно, республиканцу будет нелегко. Харрис использует его методы против него и команды, и делает это довольно успешно. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие у нее есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.