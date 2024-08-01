"Я не знал, что она черная": Трамп расистски оскорбил Харрис и нарвался на жесткий ответ

Трамп сделал очень скандальное заявление о происхождении Камалы Харрис

Экс-президент США Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о своей конкурентке от демократов, вице-президента США Камале Харрис. При этом он выбрал расистскую тематику: Трамп сказал, что Харрис якобы только недавно начала "притворяться чернокожей", а до этого позиционировала себя как индийка.

Об этом Трамп заявил во время выступления перед Национальной ассоциацией чернокожих журналистов (NABJ) в Чикаго. Он несколько раз продемонстрировал расизм, говоря что-то о Харрис.

"Я не знал, что она черная, пока она случайно не стала ею… Теперь она хочет, чтобы ее знали как черную. Она всегда была индийкой… А потом совершила поворот и стала черным человеком", – сказал он.

При этом отец Камалы Харрис – чернокожий выходец из Ямайки, а мать родом из Индии. Когда Харрис была студенткой, она училась в Университете Говарда, где являлась членом чернокожего женского общества Alpha Kappa Alpha. В Сенате США Харрис входила в состав так называемого "чернокожего кокуса Конгресса". Однако Трамп все эти нюансы проигнорировал. Более того, он обидел всех чернокожих людей вместе, заявив, что иммигранты якобы отбирают у них их работы.

"Миллионы, миллионы людей приезжают в нашу страну и занимают рабочие места чернокожих, испаноязычных и, откровенно говоря, места в профсоюзах. Они забирают вашу работу", – сказал он.

Харрис моментально отреагировала на выпады Трампа, назвав его расистские высказывания "старым шоу" и демонстрацией раскола и неуважения к американскому народу.

"Сегодня мы получили еще одно напоминание. Сегодня днем Дональд Трамп выступил на ежегодной встрече Национальной ассоциации чернокожих журналистов, и это было то же старое шоу — раскол и неуважение. Позвольте мне только сказать, что американский народ заслуживает лучшего… Американский народ заслуживает лидера, который говорит правду. Мы заслуживаем лидера, который понимает, что наши отличия не разделяют нас. Они являются важным источником нашей силы", – сказала она, выступая в Хьюстоне.

Ранее "Телеграф" писал, что за пост президента США Трамп будет бороться с Камалой Харрис. Очевидно, республиканцу будет нелегко. Харрис использует его методы против него и команды, и делает это довольно успешно. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие у нее есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.