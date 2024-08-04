Не погребував хабарем? ЗМІ заявили, що Трамп міг взяти мільйони доларів від президента Єгипту в 2016 році

Трамп зміг випросити у єгипетського президента 10 мільйонів доларів, стверджують ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп, схоже за все, взяв хабаря у 10 мільйонів доларів від президента Єгипту Абделя Фатаха ас-Сісі на свою президентську кампанію у 2016 році. Це призвело до того, що команда спеціального прокурора Роберта Мюллера почала окреме розслідування з цього приводу, але призначений Трампом генеральний прокурор США Білл Барр його припинив.

Про це пише американське видання The Washington Post у своєму розслідуванні. Зазначається, що історія почалася ще у 2017 році, коли до відділення Національного банку Єгипту в Каїрі прийшло дивне повідомлення.

"За п’ять днів до того, як Дональд Трамп став президентом у січні 2017 року, менеджер відділення банку в Каїрі отримав незвичайний лист від організації, пов’язаної з єгипетською розвідкою. Він попросив банк "люб'язно зняти" майже 10 мільйонів доларів з рахунку організації — все готівкою. Відповідно до записів банку, всередині державного Національного банку Єгипту незабаром працівники були зайняті складанням пачок 100-доларових купюр у дві великі сумки. Четверо чоловіків прибули та забрали сумки, які пізніше офіційні особи США описали в запечатаних судових документах як загальною вагою 200 фунтів і містили значну частку резерву американської валюти Єгипту на той час", – пише видання.

В США отримали відомості про цю дивну транзакцію у тому ж 2017 році по лінії ЦРУ. Зацікавлений спробами Сісі відправити гроші Трампу – прямим правопорушенням, оскільки кандидати в президенти США не можуть отримувати гроші від іноземних урядів – спецпрокурор Роберт Мюллер створив всередині свого апарату "команду 10", спеціальний відділ, який повинен був розслідувати справу. І вже влітку 2017 року прокурори та слідчі почали отримувати інформацію.

"Коли команда Мюллера розпочала роботу, слідчі зосередилися на тому, як у той час, коли кандидат Трамп зустрівся з Сісі у 2016 році, передвиборча кампанія Трампа мала фінансування. Під час інтерв’ю з найближчими радниками кандидата вони дізналися, що вони благали Трампа виписати чек на його передвиборчу кампанію для останнього показу телевізійної реклами. Трамп неодноразово відмовлявся — до 28 жовтня, приблизно через п’ять тижнів після зустрічі з Сісі, коли він оголосив про вливання 10 мільйонів доларів. У контексті єгипетської розвідки слідчі вважали цю суму предметом інтересу, повідомили люди, знайомі з розслідуванням. Хоча вливання було зафіксовано у звітах про фінансування передвиборчої кампанії як внесок, голова фінансового відділу передвиборчої кампанії Трампа структурував угоду як позику, яку можна було повернути Трампу, щоб переконати його схвалити угоду, згідно з записами інтерв’ю ФБР з ключовим радником Трампа", – зазначає видання.

Також вдалося з'ясувати, що Трамп під час зустрічі з Сісі переконав його, що буде найліпшим другом Єгипту, якщо стане президентом. Доречі, обіцянку свою він виконав: у порушення політики США за часів Обами, Трамп запросив єгипетського президента до Білого дому одним з перших. У 2018 році Єгипет попри обурення державного секретаря США Рекса Тіллерсона отримав 195 млн доларів на військову допомогу – гроші, які були заморожені через порушення прав людини Каїром. Після того, Тіллерсон прилюдно висловив незгоду, Трамп демонстративно виділив Єгипту ще 1,2 млрд доларів США.

У 2019 році розслідування "команди 10" було припинено генпрокурором США Біллом Барром. Він заявив, що у справі нібито "немає доказів", та з допомогою нового прокурора Колумбії Джессі Лю та директора ФБР Крістофера Рея фактично саботував розслідування. Так, прокурори не змогли отримати банківські записи рахунків Трампа за 2017 рік. А у 2020 році Барр взагалі закрив справу, пославшись на "відсутність достатніх доказів, щоб підтвердити цю справу поза розумним сумнівом".

Як писав "Телеграф", Трампа присудили до величезного штрафу у справі про шахрайство з нерухомістю, де Трамп проходив обвинуваченим. Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон 16 лютого оголосив вирок, у якому Трампа зобов'язують виплатити 355 млн доларів США штрафу та забороняють йому та його дітям вести бізнес-діяльність у штаті.

Це вже не перший суд, програний Трампом. Нещодавно британський Високий суд відхилив позов Трампа до британської приватної розвідувальної фірми, яка зібрала докази його участі в "збочених" статевих актах і підкупі російських чиновників. Як відомо, у 2017 році в ЗМІ потрапило досьє із матеріалами про "пригоди" Трампа в Москві та Санкт-Петербурзі.

Варто зазначити, що справа щодо шахрайства – не єдина відкрита проти нього справа, оскільки він уже має на своєму рахунку справу про секретні документи та гроші для порнозірки.