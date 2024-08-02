Обмен заключенными с Путиным сыграл против Трампа: подробности

"Эффект уха" отошел на второй план

Обмен политзаключенных между Россией и США сыграл на руку предвыборной кампании демократов. Шансы Камалы Гаррис победить в гонке будут резко увеличиваться.

Об этом "Телеграфу" рассказал российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в материале "Путин открыл "ящик Пандоры". Правозащитник о тревожных последствиях обмена между РФ и Западом".

По словам Осечкина, сейчас остро стоит вопрос, по какому курсу пойдет Америка на фоне обмена политзаключенных. Для администрации Джо Байдена важно выполнить свое обещание перед семьей Эвана Гершковича. Ему было важно вернуть журналиста по нескольким причинам.

"Конечно же, сейчас эта история будет максимально раскручиваться в западной прессе. Даже нейтральные СМИ будут положительно оценивать это событие", — говорит правозащитник.

Такой пиар будет способствовать предвыборной кампании демократов и резко повысит шансы Камалы Гаррис на победу.

Недавно Дональд Трамп вырывался вперед после покушения, но "эффект уха" отошел на второй план на фоне событий с обменом.

"То, что Камала Гаррис с Джо Байденом встречали Гершковича и других своих граждан у трапа самолета, дало новый импульс поддержке Гаррис и со стороны демократов и даже некоторых республиканцев", — объясняет Осечкин.

Напоминаем, что у Байдена рассказали, повлияет ли на войну в Украине обмен политзаключенными между Западом и РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, все что известно о киллере, которого выменяла Россия. Диктатор РФ Владимир Путин хотел получить его любой ценой.